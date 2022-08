SpaceX si allea con T-Mobile. La società di Elon Musk, tramite i suoi satelliti, offrirà copertura per le aree ‘morte’ in cui i cellulari non prendono.

Il servizio sarà effettuato tramite i satelliti di seconda generazione di Starlink, che hanno grandi antenne e saranno in grado di trasmettere direttamente ai cellulari. Inizierà a offrire servizi di messaggistica di testo dalla fine del 2023, con chiamate vocali e servizi dati a seguire.

Nell’evento di lancio del servizio, Musk ha affermato che salverà vite, citando l’esempio di escursionisti che si perdono e non sono in grado di chiedere aiuto. “Non leggeremo più di queste tragedie che si potevano evitare se solo si fosse chiesto aiuto”. Anche il fondatore di Amazon Jeff Bezos ha recentemente annunciato che intende lanciare circa 3.200 satelliti per internet. Vogliono entrare nel settore pure le istituzioni. La Cina ha un piano per lanciare una costellazione di 13.000 satelliti chiamati Guowang e l’Unione Europea vuole schierarne circa 250 entro il 2024.

