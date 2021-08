(ANSA) – ROMA, 10 AGO – Negli Usa diversi gruppi no vax

stanno raccogliendo centinaia di migliaia di dollari grazie ai

siti di crowdfunding, quelli cioè in cui si chiede agli utenti

di finanziare progetti con piccole somme. Lo riporta la rivista

Slate, secondo cui le piattaforme più usate sono GiveSendGo,

poco conosciuta ma usata di solito da gruppi di estrema destra,

e la più nota GoFundMe.

Sulle due piattaforme, che scontano la presenza di ‘arre

grigie’ nella moderazione e nelle policy’, il ‘copione’ delle

richieste di fondi è sempre lo stesso, riporta il sito, con

personaggi che si autodefiniscono ‘in lotta contro la dittatura

di big pharma e del governo’, chiedendo soldi per iniziative

generiche contro le vaccinazioni. Un esempio è la raccolta di

Ivory Hecker, una giornalista licenziata dalla tv locale Fox 26

Houston dopo aver interrotto la lettura delle previsioni meteo

per annunciare di essere in procinto di divulgare file

compromettenti sulla presunta censura di informazioni sui

vaccini. Dopo il licenziamento Hecker ha continuato a

propagandare teorie fantasiose sul Covid, raccogliendo ben

200mila dollari. Ancora di più ha raccolto Morgan Kahmann, un ex

impiegato di Facebook, che si atteggia a ‘martire’ dopo aver

fatto trapelare le politiche dell’azienda contro l’esitazione

vaccinale, che peraltro sono state ampiamente pubblicizzate

dalla stessa Facebook, e che ha raccolto oltre 500mila dollari.

(ANSA).



Fonte Ansa.it