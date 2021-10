La calcolatrice meccanica nasce l’11 ottobre 1887. Ma quello è il giorno del brevetto. In realtà in primo prototipo risaliva a tre anni prima. Lo ha raccontato l’inventore in persona, Dorr Eugene Felt, che aveva appena 23 anni quando inventò la Comptometer (questo il nome). Dunque, siamo a Chicago. Ecco come andò: “Eravamo alla vigilia del Giorno del Ringraziamento del 1884 (la fine di novembre, ndr), e io avevo deciso di usare quella festa per costruire un modello di legno. Così andai in un negozio di provviste alimentari e scelsi una scatola che sembrava avere proprio le dimensioni giuste. Era un pacco di pasta, per questo quel modello l’ho sempre chiamato “macaroni bx model”. Per i tasti mi procurai degli spiedini di carne dal macellaio all’angolo e delle grappette da un ferramenta e un assortimento di elastici per fare le molle. Quando venne il Giorno del Ringraziamento mi misi al lavoro subito, usando soprattutto un coltello a serramanico. Presto mi accorsi che mi sarebbero serviti componenti migliori di quelli che avevo scelto e quando arrivò sera mi accorsi che quello che pensavo di costruire in un giorno era lontano dall’essere finito. Finalmente mi decisi a realizzare alcune parti in metallo e finii il modello il 1 gennaio del 1885”.

Il primo brevetto della Comptometer è del luglio 1887, ma l’11 ottobre di quell’anno Dorr Felt lo completa con alcune innovazioni determinanti che assicureranno alla macchina calcolatrice un lungo a generale successo: versioni migliorate sono state prodotte fino al 1970. La Comptometer sostanzialmente faceva addizioni mostrando i risultati (e faceva le moltiplicazioni tramite somme di addizioni).

In un opuscolo pubblicitario di inizio ‘900 in Italia il Comptometer è descritto come una macchina meravigliosa, “la più semplice, la più rapida, la più robusta”. I destinatari sono i contabilil, ai quali ci si rivolge con una lettera aperta nella quale si ricorda loro “che a casa vi aspettano!”. E chiude: “Non persistete, signor Contabile, a logorarvi il cervello, per far ciò che la Comptometer fa meglio e più presto”.