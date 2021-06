Dopo una laurea in Economia e un Mba all’Università Bocconi, Fabio Vaccarono è entrato nella società di consulenza strategica Bain&Company ed ha successivamente ricoperto diversi incarichi da Amministratore Delegato e Direttore Generale, dal Gruppo Editoriale L’Espresso, al Gruppo Sole 24 Ore e in Rcs Mediagroup. È stato inoltre Ceo di Starcom Mediavest, società di Publicis Groupe. Nel 2020 Vaccarono è stato nominato Vice President di Google, mantenendo comunque il ruolo di amministratore delegato di Google Italia e di membro del board di Google Europa, Medio Oriente e Africa. È inoltre membro del Cda del Gruppo Sole 24 Ore, di Pegaso – Gruppo Multiversity, di AmCham Italy, del Comitato Scientifico della Fondazione Mattei, della Giunta Assonime e del digital board di Sorgenia.

Nuove nomine in Gellify, la piattaforma che seleziona e fa crescere startup ad alto contenuto tecnologico e le connette alle aziende tradizionali (con l’obiettivo di innovare i loro processi, prodotti e modelli di business): nel consiglio di amministrazione entra Fabio Vaccarono, vice presidente di Google e Ceo di Google Italia. La nomina sarà operativa entro la fine del terzo trimestre dell’anno fiscale 2021.

