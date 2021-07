(ANSA) – MILANO, 22 LUG – Passo avanti verso la realizzazione

di una rete europea di comunicazioni laser per i satelliti:

Thales Alenia Space (67% Thales-33% Leonardo) ha infatti

completato con successo la prima fase di studio del progetto

HydRON (High throughput optical satellite) dell’Agenzia spaziale

europea (ESA), volto a realizzare una rete ottica per lo spazio

che colleghi senza interruzioni i sistemi satellitari con le

reti terrestri in fibra ottica, per migliorare la qualità e la

copertura della connettività a disposizione dei cittadini

europei.

Questa prima fase di studio del progetto, denominata HyPha

Study, ha definito i requisiti di sistema e le relative

architetture di rete, nonché le tecnologie necessarie

all’implementazione futura. Successivamente saranno eseguite le

attività volte alla realizzazione di dimostratori di volo IOD

(In-Orbit Demonstrator) per collaudare e verificare le soluzioni

di reti ottiche spaziali a uso degli operatori satellitari e

terrestri che opereranno nel relativo futuro mercato.

In questo studio Thales Alenia Space ha coordinato un gruppo di

lavoro composto da Telespazio (67% Leonardo – 33% Thales), in

qualità di Operatore Satellitare, Open Fiber quale operatore

infrastrutturale “wholesale-only” che fornisce reti di accesso e

trasmissione interamente in fibra ottica a oltre 200 operatori

in Italia, e la Scuola Superiore Sant’Anna quale ente accademico

esperto di sistemi di comunicazione in spazio libero FSO (Free

Space Optics).

Questa iniziativa contribuisce all’autonomia tecnologica

dell’Europa nei servizi di connettività attraverso lo spazio

(Fiber in the sky) e all’ampliamento delle proprie capacità

verso nuove tipologie di servizi e applicazioni. (ANSA).



