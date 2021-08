La macchina davanti a te si ferma di colpo e il tuo mezzo frena a sua volta da solo evitando il tamponamento. Poi ti distrai e il tuo veicolo ti rimette in carreggiata: non siamo al volante di una maxi berlina piena di sistemi Adas (Advanced Driver Assistance Systems), ma in sella a una Vespa del futuro. Un futuro molto prossimo, visto che già dal 2022 il famoso due ruote di Pontedera potrebbe diventare il primo scooter al mondo con queste tecnologie di guida semi-autponoma salvavita.

Tutto arriva da Piaggio Fast Forward (PFF), società di robotica del Gruppo, con sede a Boston, leader nel settore della tecnologia di inseguimento: ha appena messo a punto una nuova tecnologia di sensori destinati a essere implementati su robot a uso domestico e industriale, oltre che su scooter e motocicli. Un pacchetto di sistemi che comprende il radar di imaging 4D fornito da Vayyar. La Piaggio ha infatti stipulato un contratto di collaborazione proprio con la Vayyar Imaging per la fornitura di Radar-on-Chip, sviluppando così la prima piattaforma di sicurezza basata sulla tecnologia di Imaging Radar 4D e destinata a scooter e moto. Il pacchetto completo di sensori per la produzione in scala dei sistemi ARAS (Advanced Rider Assistance Systems), è sviluppato, costruito e fornito da Piaggio Fast Forward per i motocicli del Gruppo Piaggio.

Fondata nel 2015 dal Gruppo Piaggio, PFF si è inizialmente dedicata al perfezionamento delle tecnologie di inseguimento intelligente e all’implementazione dell’intelligenza artificiale nei robot e, a partire dallo scorso anno, con una decisione strategica ha ampliato il proprio spettro sviluppando un sensore radar personalizzato, destinato inizialmente a moto e scooter del Gruppo Piaggio, per poi, in futuro, arrivare anche ad aziende terze.

I sistemi di assistenza avanzata alla guida Aras svolgono un ruolo fondamentale nella prevenzione di incidenti e nella protezione dei motociclisti. Gli Aras, infatti, non solo rispettano i rigorosi requisiti tecnici delle tradizionali funzioni di assistenza alla guida, ma soddisfano anche ulteriori esigenze specifiche per i motocicli, come i vincoli sulle dimensioni e la manovrabilità del veicolo ad angoli di inclinazione elevati.

Ed ecco come queste tecnologie arriveranno sulla Vespa: ci sarà il Blind Spot Detection (BSD che avvisa il pilota se un veicolo occupa l’angolo cieco di visuale), il Lane Change Assist (LCA, tiene il mezzo in carreggiata) e il Forward Collision Warning (FCW, evita i tamponamenti), con un unico sensore che copre un raggio di circa 100 metri, dotato di un campo visivo estremamente ampio.

“PFF – ci ha spiegato Greg Lynn, Ad di Piaggio Fast Forward – progetta soluzioni tecnologicamente avanzate per robot e motocicli, in grado di rilevare e monitorare la presenza di oggetti nell’ambiente circostante, al fine di fornire le informazioni necessarie per eseguire la mappatura, il rilevamento di oggetti e il controllo, indipendentemente dall’illuminazione, dalle condizioni atmosferiche e da altri fattori ambientali. Abbiamo scelto di sviluppare i nostri sistemi di rilevamento con la tecnologia 4D Imaging Radar di Vayyar e siamo davvero orgogliosi di poter collaborare con un team di professionisti competente e appassionato, per dar vita a nuove soluzioni innovative che offrano ai nostri clienti la migliore product experience”.

La tecnologia 4D Imaging Radar di Vayyar, destinata sia ai robot PFF sia ai moduli di rilevamento PFF destinati all’industria motociclistica, supporta un ampio sistema Multiple Input Multiple Output (MIMO), in grado di fornire modelli point cloud, ad altissima risoluzione, per un monitoraggio completo dell’ambiente in cui si trova il robot o il veicolo. Questo sensore a elevate prestazioni integra la sofisticata tecnologia single-chip 4D Imaging Radar, caratterizzata da un campo visivo molto ampio, sia in azimut sia in elevazione, senza zone morte, rilevando e tracciando in maniera precisa la presenza di oggetti. Le forme ridotte sono state progettate specificamente per meglio adattarsi alle caratteristiche del design di motocicli e robot.

Così la Vespa, dopo oltre 75 anni di successi e più di 19 milioni di esemplari prodotti a partire dalla primavera del 1946, entra in una nuova era. Sempre nel solco dell’innovazione perché – va ricordato – questo due ruote è sempre stato rivoluzionario: ha lanciato la tecnologia della scocca portante, a presa diretta, con il cambio sul manubrio. Sparisce la classica forcella anteriore a favore di un monobraccio che agevola la sostituzione della ruota e, soprattutto, scompare il telaio sostituito da una carrozzeria portante capace di proteggere il guidatore, impedendogli di sporcarsi o scomporsi nell’abbigliamento. Il deposito del brevetto del disegno di Vespa è del 23 aprile 1946.

Sin dalla sua apparizione – in un Paese tutto da ricostruire ma anche per questo pieno di idee, creatività e speranza – Vespa ha rappresentato la gioia di vivere e di correre incontro al futuro e per questo è diventata presto una icona di libertà ed emancipazione per ragazze e ragazzi di tutto il mondo. Questa ricchezza nei valori di Vespa è stata accompagnata negli anni da uno stile e da una tecnologia sempre all’avanguardia nei vari decenni attraversati. Come, appunto, quella della guida semi-autonoma che debutterà il prossimo anno.



Timeline Vespa

Il 23 Aprile 1946 Piaggio (fondata nel 1884) deposita il brevetto per “motocicletta a complesso razionale di organi ed elementi con telaio combinato con parafanghi e cofano ricoprenti tutta la parte meccanica”. È nata Vespa. Lo scooter motorizzato con un monocilindrico 2T da 98 cc è costruito nello stabilimento di Pontedera, in Toscana.

1948 – Viene introdotto il modello Vespa 125 cc.

1949 – L’Unione Italiana Vespa Riders, che incorpora 30 club, si forma e tiene il suo primo Congresso.

1950 – Vespa inizia la produzione in Germania con un accordo di licenza con Hoffman-Werke.

1951 – Vespa inizia la produzione nel Regno Unito su licenza alla Douglas di Bristol e in Francia con la ACMA di Parigi.

1952 – Nasce a Milano il Vespa Club Europeo per riunire i club di Italia, Francia, Germania, Svizzera, Olanda e Belgio. I membri del Vespa Club in tutto il mondo superano i 50.000. Nel mondo, le stazioni di servizio Vespa sono più di 10.000.

1953 – Vespa 125 è immortalata nel film Roman Holiday di William Wyler con Gregory Peck e Audrey Hepburn.

1955 – Vespa GS è lo scooter più elegante mai costruito e segna una svolta per Vespa che per la prima volta supera i 100 km/h, per la prima volta adotta 4 marce e monta cerchi da 10 pollici.

1964 – Nasce il Vespino, ovvero Vespa nella cilindrata 50cc.

1965 – Le vendite di Vespa superano i 3,5 milioni.

1968 – La campagna “Chi Vespa mangia le mele” rivoluziona il mondo della pubblicità.

1968 – Vespa Primavera è uno dei modelli più longevi di Vespa e il mezzo delle nuove generazioni in tutta Europa.

1976 – Vespa Primavera 125 – ET3 è il primo scooter con accensione elettronica.

1978 – Nasce Vespa PX, nelle tre cilindrate “classiche” 125, 150 e 200cc. Sarà il modello più venduto nella storia di Vespa con oltre 3 milioni di pezzi.

1980 – Quattro Vespa PX prendono il via alla Paris-Dakar, la più epica e massacrante gara del mondo. Incredibilmente una, pilotata da Marc Simonot, arriverà fino al traguardo.

1984 – Vespa PK 125 Automatica, è la prima Vespa con cambio automatico.

1988 – Le vendite di Vespa superano i 10 milioni.

1992 – Giorgio Bettinelli, scrittore e giornalista, parte da Roma a bordo di una Vespa e nel marzo del 1993 raggiunge Saigon. Si ripeterà varie volte: nel 1994-95, sempre in Vespa, copre i 36.000 chilometri che separano l’Alaska dalla Terra del Fuoco. Nel 1995-96, con partenza da Melbourne in Australia, arriva a Città del Capo e percorre in dodici mesi più di 52.000 chilometri. Nel 1997 realizza il viaggio dal Cile alla Tasmania, attraverso Americhe, Siberia, Europa, Africa, Asia e Oceania, per 144.000 chilometri nell’arco di tre anni e otto mesi, con 90 nazioni attraversate. Il tutto, per oltre 250.000 chilometri in Vespa.

1996 – Nasce la nuova generazione di Vespa con il modello ET4 125cc. Per la prima volta Vespa adotta una motorizzazione 4T e il cambio automatico.

1996 – Superati i 15 milioni di Vespe vendute.

1997 – Viene lanciata Vespa ET2 (50cc).

1998 – Restyling e freno a disco anteriore per Vespa PX, il modello di scooter più venduto al mondo (oltre due milioni di unità dal lancio).

2000 – La Vespa torna sul mercato USA.

2003 – Il ritorno del Vespone, nasce Vespa GT 125 e Vespa GT 200.

2005 – Vespa LX segna il ritorno alle linee più classiche di Vespa.

2006 – Vespa festeggia 60 anni con la spettacolare serie speciale Vespa 60° che recupera tinte e stile delle prime Vespa.

2008 – Vespa 300 GTS Super è il modello più performante e sportivo della storia.

2011 – Vespa 946 è il modello più esclusivo, votato alla perfezione estetica e tecnologica che rievoca nel nome l’anno di nascita – il 1946 – dello scooter simbolo di eleganza italiana.

2013 – Ritorna il mito di Vespa Primavera, prodotta nelle cilindrate 50, 125 e 150 rinnova il mito del Vespino.

2018 – Nasce Vespa Elettrica, un’opera d’arte contemporanea con un cuore tecnologico, destinata a cambiare il panorama della mobilità. Completamente silenziosa e facilissima da guidare, integralmente prodotta a Pontedera, rappresenta l’anima rivoluzionaria e contemporanea di un brand che ha sempre precorso i tempi, rimanendo sempre all’avanguardia, sempre fedele ai suoi valori di stile e tecnologia.

2021 – Vespa raggiunge la quota di 19 milioni di esemplari prodotti e festeggia 75 anni con la serie speciale Vespa 75th che veste di nuova eleganza le famiglie GTS e Primavera.

2022– Arriva la Vespa con sistemi elettronici di assistenza alla guida, primo scooter al mondo a proporre in serie queste tecnologie.

