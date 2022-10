Secondo i dati di Newzoo, azienda che effettua analisi dei dati e ricerche di mercato del settore, alla fine del 2022 il volume dei ricavi globali del comparto dei videogiochi riuscirà a superare i duecento miliardi di dollari. Lo stesso trend positivo si riscontra anche in Italia, anche per quanto riguarda il numero di operatori coinvolti. Nel Bel Paese, infatti, sono in attività circa 150 software house, che ricevono pubblico appoggi sia dal settore (ad esempio con il Tax Credit Videogiochi), che da finanziatori ed enti privati.

A livello nazionale, il boom del 2020 è stato confermato anche per tutto il 2021. Il valore del mercato italiano è di circa due miliardi di euro, con un numero di giocatori che si attesta intorno ai 15 milioni e mezzo. La vendita del software è una delle voci più rilevanti. Un dato interessante è che utenti di videogiochi per console/PC e applicazioni per dispositivi mobili si spartiscono il mercato in modo piuttosto equo.

Internet e le console di ultima generazione

In un settore dove tecnologia e innovazione sono i cardini su cui devono appoggiarsi le proposte destinate ai consumatori, è indubbio che la diffusione ormai capillare di connessioni ad alta velocità abbia plasmato sia hardware che software. Nel settore dell’intrattenimento, utilizzare internet significa avere accesso a prodotti e servizi di alta qualità e sempre aggiornati. Basti pensare alle piattaforme di streaming, oppure ai siti dedicati alle scommesse. Chi è appassionato di gioco d’azzardo, può infatti visitare un casinò online e divertirsi a un tavolo di poker oppure facendo girare i rulli di una slot senza bisogno di recarsi in una sala “fisica”. Inoltre, i titoli disponibili sono associati, per un’esperienza di gioco sempre diversa, con applicazioni scaricabili anche per dispositivi mobili.

Il successo di console come la Nintendo Switch dimostrano come è cambiato l’identikit del giocatore e quali sono le sue esigenze. Con la Switch è possibile infatti giocare sullo schermo della TV, così come anche da remoto, grazie alla struttura modulare della console. Anche i player che preferiscono Xbox e Sony Playstation, possono godere della possibilità di giocare con altri giocatori in tutto il mondo per formare squadre e partecipare ad appassionanti tornei. Per i più bravi può rappresentare anche questa strada per il mondo e il sogno del professionismo negli sport.

Generi, titoli, pubblico e tendenze

Come negli anni precedenti, ai primi posti nella classifica delle vendite presentate le versioni più disponibili dei colossi del gaming Grand Theft Auto (GTA) e Fifa. Anche se gli action sono i giochi più comprati, per gli utenti da PC la top ten include molti giochi di strategia e avventura come League of Legends, Roblox, Minecraft e Fortnite.

Poco più della metà dei milioni di giocatori italiani è di sesso maschile, mentre l a fasc ia più attiv a è quella tra i 15 ei 24 anni, seguit a ruota da quella 45-65 anni. Un dato interessante è la crescita nell’offerta di titoli destinati ai più piccoli, con giochi che spaziano dall’educazione /apprendimento al puro divertimento. Il tempo medio trascorso davanti a uno schermo per svolgere attività ludiche è mediamente di circa 9 ore.

Tra le tendenze che si sono affermate nell’ultimo triennio vi è quella dell’impennata di giochi che un alto livello collaborazione di tra giocatori. Ciò ha permesso di “inventarsi” un nuovo modo per socializzare online: su Minecraft o su Roblox il fatto di condividere la stessa piattaforma con altri giocatori è uno scopo dei pilastri dello gioco.

Qua li saranno i videogiochi del futuro? Grazie all’incredibile tecnologia dei vis ori ci si può già immergere nella realtà virtuale. In questo settore si può prevedere una ma s siccia penetrazione dell’innovazione derivata dall’uso dell’Intelligenza Artificiale (AI). È interessante notare che gli sviluppatori (e investitori) guardano all’implementazione della tecnologia riguardante la blockchain, le criptovalute e gli NTF . Ciò potrebbe consentire (in teoria) addirittura di generare attraverso il gioco. Per quanto concerne la grafica, sono stati fatti passi importanti verso il foto-realismo, con il quale creare ambienti di gioco praticamente indistinguibili dalla realtà che ci circonda.