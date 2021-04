Strumenti e buone pratiche per tutelare i minori, nel format di Aidr

Cosa genera la violenza in rete, come aiutare i nostri ragazzi ad un uso più consapevole dei social? A Digitale Italia, nuovo appuntamento dedicato ai temi della digitalizzazione con focus sul fenomeno del cyberbullismo. Ospiti del format di Aidr, Rosj Guido – Psicologa e Psicoterapeuta e Milly Tucci – responsabile dell’Osservatorio Donne

Digitali di Aidr. “Il Cyberbullismo è una forma di violenza molto subdola, i cui effetti possono essere molto gravi per i ragazzi che ne rimangono vittime. È necessaria una stretta correlazione tra scuola, famiglia e contesto sociale per accompagnare i minori nel percorso di crescita digitale- così la dottoressa Guido nel suo intervento. “La

promozione della cultura digitale, può aiutare non solo i più piccoli, ma anche i genitori ad un migliore uso delle nuove tecnologie. Per questo come Aidr, abbiamo proposto tantissime iniziative in questa direzione- così nel suo intervento Milly Tucci.

