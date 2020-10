(ANSA) – ROMA, 20 OTT – Vivo punta al mercato europeo degli

smartphone. L’azienda cinese annuncia con un evento online

l’approdo in sei mercati del Vecchio Continente – Italia,

Francia, Germania, Spagna, Regno Unito e Polonia – in cui arriva

portando sugli scaffali quattro telefoni tra cui un top di gamma

con la prima fotocamera montata su supporto gimbal. L’obiettivo

è rosicchiare le quote delle altre società e in primis della

connazionale Huawei, in difficoltà per via delle conseguenze

delle restrizioni Usa che colpiscono l’approvvigionamento di

prodotti hardware e software.

L’azienda con sede a Dongguan, nel settore della telefonia

dal 1995 e degli smartphone dal 2011, è tra i primi produttori

mondiali di smartphone, con una quota di mercato globale del 9%

secondo i dati Canalys relativi al secondo trimestre 2020.

“Siamo entusiasti di cogliere l’opportunità di presentarci

ufficialmente e di presentare la nostra linea di prodotti per i

mercati europei”, ha sottolineato il presidente di Vivo per

l’European Business, Denny Deng. “Siamo un marchio amato da

oltre 370 milioni di persone in tutto il mondo, e confidiamo di

poterci guadagnare la fiducia dei clienti in tutta Europa”.

Guardando ai prodotti, lo smartphone più performante è l’X51,

un dispositivo 5G che si presenta con schermo Amoled da 6,56

pollici, lettore di impronte integrato e un forellino dove trova

posto la fotocamera da selfie, con sensore Samsung da 32 mp che

abilita il face unlock.

L’innovazione è però sul retro, con la quadrupla fotocamera

posteriore il cui sensore principale – un Sony da 48 mp – è

dotato di un sistema di camere gimbal (cardaniche) leader del

settore. Questo sistema di stabilizzazione dell’immagine

permette agli utenti – sottolinea l’azienda – di scattare foto e

video chiari mentre sono in movimento, anche di notte. Le altre

lenti sono una portrait camera da 13 mp, un ultra-grandangolare

da 8 mp e un teleobiettivo da 8 mp con zoom ottico 5X e digitale

60x.

Tra le altre caratteristiche, lo smartphone monta il

processore Qualcomm Snapdragon 765G, coadiuvato da 8 GB di Ram e

256 GB di memoria interna. La batteria è da da 4315 mAh con

FlashCharge da 33 Watt. L’X51 è disponibile da oggi in esclusiva

con Euronics nel colore Alpha Grey al prezzo di circa 800 euro.

Vivo ha lanciato anche la prima serie Y di smartphone per

l’Europa: i modelli vivo Y70, Y20 e Y11. L’Y70 è un device di

fascia media con schermo Amoled da da 6,44 pollici, tripla

fotocamera posteriore (sensore principale da 48 mp più due

sensori da 2 mp per Bokeh e Macro) e fotocamera frontale da 16

mp con face unlock. Il processore è il Qualcomm Snapdragon 665

con 8 GB di Ram e 128 GB di memoria interna; la batteria è da

4100 mAh a ricarica rapida. Nei colori Oxygen Blue e Gravity

Black, ha un prezzo consigliato di 270 euro circa.

L’Y20 si presenta con display da 6,51 pollici, tripla

fotocamera posteriore con lente principale da 13 mp e fotocamera

frontale da 8 mp. Monta il processore Qualcomm Snapdragon 460, 4

GB di Ram e 128 GB di archiviazione. La batteria è da 5mila mAh.

Nei colori Nebula Blue e Obsidian Black, ha un listino di circa

180 euro.

L’Y11 arriva sempre con un display da 6,51 pollici, doppia

fotocamera posteriore con sensore principale da 13 mp e

fotocamera da selfie da 8 mp. Il processore è il Qualcomm

Snapdragon 460 con 3GB di Ram e 32 GB di archiviazione. Anche

qui la batteria è da 5mila mAh ma il prezzo scende a circa 150

euro.

Accanto agli smartphone, Vivo ha infine mostrato gli

auricolari true wireless Neo, con cancellazione del rumore, che

arriveranno nelle prossime settimane a circa 130 euro. A breve

sarà disponibile anche l’auricolare Wireless Sport, pensato per

chi fa attività fisica, a un listino di circa 70 euro. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram