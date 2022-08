C’è un termine, entrato negli ultimi anni prima nel vocabolario comune

e poi, sulla Treccani: googlare. Il verbo in questione indica molto di

più della mera azione di ricerca sul web, ma abbraccia un concetto più

ampio, quello della conferma di una nostra iniziale percezione. Per

capirne realmente la forza e la portata innovativa basta guardare alle

nostre azioni quotidiane: ho visto un prodotto, ho sentito alla radio

il nome di una certa località, mi hanno parlato bene di un certo

dentista, in tutte queste situazioni, l’azione che immediatamente

segue il primo impulso (per usare un termine caro al marketing) è

quella di cercare conferma online e appunto googlare: il nome della

località in questione, o del professionista sanitario, o del prodotto

specifico, per tornare all’esempio sopracitato. Nel nostro viaggio

online, alla ricerca di conferme e recensioni positive (i

professionisti del marketing chiamerebbero questa fase Zero Moment of

Truth (ZMOT) ci imbattiamo in una serie di informazioni, frutto di

recensioni e giudizi altrui, lasciati nel grande spazio libero del

web. Già lo spazio libero del web, un mondo senza vincoli e barriere

che rischia di essere anche un mondo senza regole. Cosa succederebbe

infatti se, per tornare all’esempio di cui sopra, googlando sul web mi

imbattessi in una serie di recensioni negative sul professionista

sanitario di cui stavo cercando informazioni, quali effetti avrebbero

sulla mia scelta, quali sulla reputazione del sanitario in questione?

Qui veniamo al nodo forse più spinoso della web reputation, che

comprende non soltanto tutte le informazioni che forniamo noi in prima

persona sul web o sui nostri account social: foto, video, pensieri

condivisi in libertà, ma altresì ciò che gli altri più o meno

consapevolmente, più o meno volontariamente scrivono su di noi. Foto

pubblicate da altri, recensioni lasciate su portali dedicati, post

pubblicati sul proprio account che fanno riferimento ad uno specifico

prodotto, articoli scritti su blog. Gli esempi sono tendenzialmente

infiniti, così come le occasioni che il web offre per esprimersi. Cosa

ha spinto quella persona a raccontare in termini negativi l’esperienza

vissuta, quali erano le aspettative dell’acquirente sul prodotto? In

realtà le variabili sono tantissime e spesso e volentieri, diventa

difficile per l’avventore che legge un commento o una recensione sul

web, riuscire a cogliere le mille sfumature che si celano dietro una

frase e che sono sintetizzate in una recensione negativa, o in un Non

mi piace, piuttosto che in una emoticon con l’espressione arrabbiata,

o in un coinciso non lo consiglio. Ma chi controlla tutta questa mole

di informazioni, cosa possiamo fare realmente per tutelarci? Vero, il

web è sì un mondo virtuale, ma non svincolato dalle leggi, quindi in

teoria, possiamo far valere gli stessi principi e le stesse norme che

disciplinano nel mondo reale il diritto all’immagine, alla

reputazione, e parimenti la tutela dalla diffamazione. Purtroppo però,

non sempre è così semplice. Ancor più tortuoso il diritto all’oblio,

la sacrosanta richiesta di non essere marchiato a vita online, di

veder cancellati dati e informazioni, non (più) corrispondenti alla

nostra identità. Il monitoraggio costante, la costruzione della web

reputation diventano così elementi imprescindibili per il privato

cittadino e ancor più per le aziende.