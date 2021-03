Le piattaforme di Zuckerberg in tilt in tutto il mondo per un’ora: Facebook a rilento come anche la chat Messenger, la popolare applicazione di messaggistica WhatsApp e il social di immagini Instagram sono rimasti irraggiungibili dal pomeriggio di venerdì 19. Il malfunzionamento, esteso a livello globale, ha causato isagi per utenti e per chi usa le piattaforme per lo smart working.

Advertisements