Nelle prossime versioni, su WhatsApp potrebbe arrivare una novità attesa da tempo: la possibilità di usare l’app su più dispositivi utilizzando lo stesso numero di telefono. A scoprirlo è il sito specializzato WaBetaInfo in una versione ancora non definitiva di WhatsApp per Android. Il collegamento numero-singolo dispositivo finirebbe insomma nel dimenticatoio e WhatsApp acquisterebbe una caratteristica già disponibile in altre app di chat come ad esempio Telegram, superando quello che oggi è, visto l’alto numero medio di dispositivi personali, un limite. Ma un limite rimarrebbe, almeno in parte: secondo quanto individuato da WaBetaInfo, il numero massimo di dispositivi associabili sarebbe quattro, mentre ad esempio Telegram non mette paletti.

Già oggi con la funzione WhatsApp web è possibile accedere alle proprie chat da un computer (via web o app) e anche da un tablet (utilizzando il browser in modalità desktop), ma è un procedimento soggetto a frequenti “sloggamenti” e comunque attivo solo se il telefono con il numero associato a WhatsApp è connesso a internet.

Non è ancora noto quando e nemmeno se la funzionalità verrà definitivamente introdotta nell’app, ma la presenza nel codice lascia aperta la porta. Soprattutto perché sarebbe il metodo più semplice per far funzionare WhatsApp su iPad, una delle richieste più pressanti da parte degli utenti agli sviluppatori, senza dover passare dal browser ma utilizzando finalmente un’applicazione.Fonte www.repubblica.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram