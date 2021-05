WhatsApp ha rilasciato il suo ultimo aggiornamento per iPhone e Android, che permette di ascoltare i messaggi vocali a diverse velocità: 2x, 1,5x o 2x. La novità era in fase di sviluppo da circa un mese, mentre solo qualche giorno fa era stata individuata nel codice di una beta dal sito WABetaInfo.

Per accedere alla funzione, che interessa tutti i messaggi vocali ricevuti dall’utente anche prima dell’aggiornamento, basta avviare un audio e poi scegliere al suo fianco la velocità desiderata. Toccando la dicitura 1x si passa alla 1,5x e 2,5x, per una riproduzione doppia. Secondo molti, la funzione dovrebbe tornare molto utile per chi riceve lunghi messaggi audio o quando, all’interno di un gruppo, più persone preferiscono comunicare con la voce piuttosto che via testo. Le opzioni di velocità della riproduzione avrebbero dovuto essere disponibili poco dopo il lancio delle stesse note vocali ma il rilascio è stato rallentato senza evidenti motivi.

Il rivale diretto di WhatsApp, Telegram, offre già qualcosa di simile. Dal 2018 è possibile ascoltare i messaggi vocali a 2x, dimezzando così il tempo sottratto al destinatario.



