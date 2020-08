Dopo tante indiscrezioni, sembra avvicinarsi la possibilità di associare il proprio numero WhatsApp a più dispositivi e non ad un unico dispositivo per volta, come accade ora. Secondo un nuovo report di WABetaInfo, la società sta testando questa nuova funzionalità estendendola a 4 device contemporaneamente. Il problema principale – per cui il progetto fino ad ora ha trovato intoppi – sarebbe quello di trasferire agevolmente tutta la cronologia delle chat tra i vari dispositivi.

August 9, 2020