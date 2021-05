(ANSA) – MILANO, 03 MAG – WhatsApp sta lavorando per portare

su iPhone la possibilità di ascoltare un messaggio audio prima

di inviarlo. La funzionalità è stata scoperta dal sito

WABetaInfo, che ha individuato il codice in una versione

dell’app ancora non disponibile agli utenti finali e nemmeno ai

beta tester. Secondo la fonte, la piattaforma introdurrà un

pulsante Review al fianco del messaggio vocale, così da

controllarlo, se si vuole, prima di spedirlo al destinatario. Ad

oggi, è possibile solo annullare l’invio, se la persona

dall’altra parte non ha ancora aperto il file, come accade anche

per testi, foto e video. L’aggiornamento, il cui lancio non è

attualmente previsto, riguarda la versione per iPhone, anche se

non è detto che alla disponibilità non arrivi al pari su

Android. Come sottolinea WABetaInfo, è già possibile ascoltare

l’audio prima di inviarlo, anche se l’operazione è un po’

complicata. Si può, ad esempio, aprire un’altra app durante la

registrazione , senza fermarla, e poi tornare indietro su

WhatsApp. A quel punto, si vedrà la barra con il tasto Play,

Elimina o Invio. Gli sviluppatori non faranno altro che

aggiungere tale funzione di default, dopo la registrazione.

Molti utenti hanno sperato in un’opzione simile, che consente di

evitare problemi a seguito dell’invio di un messaggio vocale.

WhatsApp sta inoltre lavorando alla modifica della durata dei

messaggi effimeri, da limitare anche a 24 ore. Questi

comprenderanno testi e contenuti multimediali che, anche se

scaricati sul telefono, spariranno se non copiati o spostati

altrove. (ANSA).



Fonte Ansa.it

