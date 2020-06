Cercate un software di presentazioni grafiche in grado di adattarsi a qualsiasi esigenza? Eccolo

Edraw Max di Wondershare è un programma di grafica orientato alla creazione di diagrammi di flusso professionali, presentazioni aziendali, diagrammi per ingegneria elettrica e non solo: si possono anche definire mappe mentali, illustrazioni scientifiche, presentazioni di moda e molto altro ancora.

La forza di questo software, più potente rispetto al suo principale concorrente Visio, consiste nella possibilità di sfruttare una infinità di modelli già pronti (ben 280) per generare rapidamente qualsiasi tipo di presentazione grafica. L’interfaccia, che supporta pienamente il drag and drop, è molto chiara e consente di inserire facilmente anche simboli, testi e molto altro.

E’ anche possibile importare file da altri programmi (come Visio) ed esportare i lavori nei formati più svariati, come Pdf, Jpg, Html e altri. I link HTML si possono usare per condividere i diagrammi creati con clienti, soci e colleghi.

L’interfaccia di Edraw Max

Questa qui sotto è la prima schermata che appare all’apertura del programma.

Creare un nuovo progetto

Se non si sta già lavorando a un progetto se ne può aprire uno nuovo. Come si nota, la scelta di argomenti è davvero vasta, come l’offerta di modelli preconfezionati. Proviamo ad aprire Business > Ordine del giorno 2. Questo template è l’ideale se dobbiamo scrivere i punti chiave di una riunione (o anche la mission di un’azienda).

Tutti i campi sono editabili semplicemente cliccandoci sopra. E si possono aggiungere nuove forme, scegliendole dal menu a sinistra, si possono aumentare o diminuire i box, aggiungere immagini etc., le possibilità sono infinite.

Una delle feature che piacerà anche al pubblico non aziendale è la possibilità di creare biglietti da visita, di auguri, cartoline natalizie e pasquali e per le festività in genere.

Nell’immagine qui sotto, uno dei tantissimi esempi di cartoline di buon compleanno, alle quali si possono ovviamente cambiare colori, font, sfondi, trasparenze etc.

Esportazione e importazione

I diagrammi (o progetti che dir si voglia) si possono esportare in altri formati, tra i quali Visio (il principale competitor, meno potente di Edraw Max), Word e PowerPoint, Pdf e file grafici.

Oltre che in HTML, creando così una versione del lavoro linkabile dai social media.

I file di Visio, tra l’altro, si possono importare e convertire nel formato Edraw. Stessa cosa per i file SVG, ma la software house non garantisce la compatibilità al 100% in questo caso.

Prezzi

La politica dei prezzi di Edraw Max varia molto a seconda che si intenda acquistare una licenza annuale, perpetua o a vita (in quest’ultimo caso, rispetto alla perpetua, si hanno gli aggiornamenti gratuiti e il servizio di supporto a vita, anziché limitato a 3 anni), e a seconda che si richieda una licenza come individuo, azienda o come istituzione scolastico/universitaria o organizzazione non-profit.

Conclusioni

Perché scegliere Edraw Max, dunque? I motivi sono tanti: è superiore rispetto a Visio, è facile da utilizzare, ci sono ben 280 modelli già pronti, il prezzo è competitivo…

Mettiamo che al lavoro vi chiedano di presentare un progetto complesso, ricco di grafici, diagrammi di flusso e tabelle. Potreste fare da soli, partendo da zero, oppure prendere spunto dalle centinaia di template che Edraw Max mette a disposizione.

In questo modo, l’efficacia comunicativa del proprio lavoro sarà sicuramente di livello professionale. Grazie a questo programma, e alle tante idee che propone, la presentazione di un progetto potrà essere non solo innovativa ma anche accattivante e non noiosa.

Fantasia e creatività sono poi a disposizione anche dell’utente domestico, che può trarre spunti non solo per bigliettini di auguri, ma anche per creare vari tipi di mappe e grafici scientifici.