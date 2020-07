A cosa può servire un programma per convertire video? Mettiamo che hai scaricato un film che pesa un paio di Giga e lo vuoi passare a un tuo amico che ha solo il cellulare; oppure che di quello stesso film ne vuoi ridurre le dimensioni, per farcelo stare in un hard disk quasi pieno; o ancora, non ti piace la luminosità e il contrasto e vuoi modificarli, oppure vuoi tagliarne una parte…

Per tutte queste esigenze è indispensabile procurarsi un software che sia in grado di convertire i video e, magari, anche di avere qualche funzione in più. Su internet si possono trovare tantissimi convertitori, sia freeware che a pagamento. Ne abbiamo provato tanti, ma quelli che si possono ritenere davvero efficaci sono pochi.

Wondershare Uniconverter è uno di questi. Che tu debba convertire un solo file o migliaia, che intenda utilizzare i codec più recenti (come l’H.265, pronto per il 4K) oppure tutti gli altri, compresi quelli per dispositivi mobile e caschi per la realtà virtuale, Uniconverter è il software che ti permetterà di risparmiare tempo grazie alla sua semplicità di utilizzo e a conversioni perfette.

L’interfaccia di Wondershare Uniconverter

Il programma, come si nota a colpo d’occhio dall’interfaccia, non serve “solo” a convertire filmati tra un formato e l’altro, ma si caratterizza anche per altre utili funzioni.

Oltre a Converti abbiamo:

Download: se per caso aveste difficoltà a procurarvi video, nessun problema, da Wondershare Uniconverter si possono scaricare da oltre 10.000 siti, YouTube in primis, ma non solo, anche da Dailymotion, Break e tanti altri. E’ sufficiente trascinare il video dal browser sull’interfaccia, oppure copiare e incollare la URL, e comparirà una schermata come la seguente:

Da qui si possono scegliere le risoluzioni alle quali scaricare i video e la qualità dell’audio (con qualche limitazione nella versione demo)

Masterizza : molto comoda anche questa sezione dalla quale si possono copiare, convertire, modificare, effettuare il backup e masterizzare DVD in un ambiente dalla massima facilità di utilizzo.

: molto comoda anche questa sezione dalla quale si possono copiare, convertire, modificare, effettuare il backup e in un ambiente dalla massima facilità di utilizzo. Trasferimento : è da qui che si possono trasferire tutti i file da convertire (o masterizzare), semplicemente collegando un qualsiasi cellulare Android con un cavo USB o un iPhone, iPad o iPod Touch, o ancora videocamere o chiavette USB o hard disk portatili

: è da qui che si possono trasferire tutti i file da convertire (o masterizzare), semplicemente collegando un qualsiasi cellulare Android con un cavo USB o un iPhone, iPad o iPod Touch, o ancora videocamere o chiavette USB o hard disk portatili Toolbox: in questa schermata sono riassunte 9 utili funzioni, tra le quali la possibilità di registrare lo schermo, di creare GIF da immagini e filmati, e convertire i video in formato VR

Convertire un video: l’editor

La conversione di un video è una operazione semplicissima, è sufficiente trascinare il file sull’interfaccia dopo aver selezionato la scheda Converti, e comparirà un riepilogo dei dati del file di origine e quello di destinazione.

Cliccando su quest’ultimo possiamo variare a piacimento tutti i parametri come formato, risoluzione, sottotitoli etc.

Sulla sinistra, invece, sotto il simbolo della cinepresa, ci sono le forbici (che aprono un’interfaccia dalla quale si possono apportare eventuali tagli), lo strumento Taglia (dal quale si possono ritagliare eventuali parti del frame che non interessano, come il logo di un canale TV) e in ultimo lo strumento Effetto, che è il centro di controllo da dove si possono cambiare luminosità, contrasto, saturazione ed applicare eventuali filtri creativi.

Prezzi

Wondershare offre tre tipi di licenza per Uniconverter: trimestrale (35,99€), annuale (39,99€) e illimitata (49,99€). Tutte le licenze riguardano un solo PC e si rivolgono a singoli utenti. Le licenze destinate alle aziende, invece, partono da 59,99€, per un anno e un solo PC.

I prezzi ci sembrano del tutto adeguati al tipo di software, anche visto e considerato che non è un semplice convertitore di video ma una vera e propria suite in grado di soddisfare più esigenze.

Conclusioni

Cerchi un programma che possa offrire molto di più dei soliti software gratuiti (dai quali spesso non si ottengono i risultati desiderati) e non solo le conversioni da una formato all’altro dei video? Eccolo. Le funzioni aggiuntive di masterizzazione, registrazione di schermo, download di video da 10.000 fonti, rendono Wondershare Uniconverter una suite che vale tutti i soldi spesi per la licenza.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram