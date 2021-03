Xiaomi lancia la nuova gamma di smartphone Mi 11, Mi 11 Ultra Mi 11 Lite 5G / Mi 11 Lite (4G) Mi 11i. Ma anche l’indossabile Mi Smart Band 6 e il proiettore Mi Smart Projector 2 Pro.

Il dispositivo più atteso e Mi 11 Ultra, definito dalla stessa azienda cinese “un vero e proprio studio cinematografico tascabile” per le sue capacità fotografiche e ad una scheda tecnica da smartphone di fascia alta. Ha un display 6,8 pollici Samsung AMOLED E4, doppio speaker realizzato in collaborazione con Harman Kardon, un batteria innovativa realizzata con nano catodi di ossido di silicio di seconda generazione. Sul retro è presente un secondo piccolo display AMOLED da 1,1 pollici che può essere impiegato, ad esempio, per la visualizzazione rapida delle notifiche. Oltre a questo dispositivo top di gamma ci sono le due varianti LTE e 5G di Mi 11 Lite, entrambi con tripla fotocamera posteriore e display AMOLED da 6,55 pollici. Cambia il processore, lo Snapdragon 732G sul primo, lo Snapdragon 780G (che ha da poco debuttato). Mi 11i si basa invece sulla piattaforma SD888, ha un refresh rate a 120Hz e una tripla fotocamera con sensore principale da 108MP.

Riguardo il dispositivo indossabile, Mi Smart Band 6, dotata di display AMOLED touch da 1,56 pollici, il 50% più grande della generazione precedente. Aumentano anche le tipologie di allenamenti che possono essere monitorati, oltre alla frequenza cardiaca e alla respirazione durante il sonno. É resistente fino a 50 metri.

Infine, il proiettore Mi Smart Projector 2 Pro ha fino a 1400 ANSI lumen di luminosità, supporto HDR, speaker da 10W e decodifica DTS-HD e Dolby Audio; inoltre integra Android TV, è compatibile con Chromecast e Google Assistant.



