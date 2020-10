(ANSA) – ROMA, 01 OTT – Xiaomi porta nei negozi un tris di

nuovi smartphone 5G. Sono il Mi 10T e il fratello maggiore Mi

10T Pro, insieme al più piccolo Mi 10T Lite, che nonostante un

prezzo di circa 300 euro è compatibile con le reti mobili di

nuova generazione. Ad accompagnarli, il primo smartwatch

dell’azienda cinese, chiamato semplicemente Mi Watch.

Mi 10T e Mi 10T Pro montano entrambi uno schermo Lcd da 6,67

pollici con frequenza di aggiornamento a 144Hz e un foro che

ospita una fotocamera da 20 megapixel, e possono contare

entrambi su una batteria capiente, da 5mila mAh. Anche il

processore è lo stesso, il Qualcomm Snapdragon 865, con 6 o 8 GB

di Ram e 128 GB di memoria interna per il 10T, 8 GB di Ram e 128 o 256 GB per il Pro.

A cambiare è la fotocamera. Il Mi 10T Pro monta un obiettivo

principale da 108 mp, un ultra grandangolare da 13 mp e una

lente macro da 5 mp. Sul Mi 10T l’obiettivo principale scende a

64 mp, affiancato dagli stessi due sensori della versione Pro.

Il Mi 10T Lite ha lo stesso display dei fratelli maggiori (ma

con frequenza di aggiornamento a 120Hz), in cui è incastonata

una fotocamera da selfie da 16 mp, mentre sul retro trovano

posto un obiettivo principale da 64 mp, un ultra grandangolare

da 8 mp, macro e sensore di profondità entrambi da 2 mp. Il

processore è il Qualcomm Snapdragon 750G, con 6 GB di Ram e 64 o

128 GB di memoria interna. La batteria è da 4.820 mAh.

Guardando ai listini, il Mi 10T Lite parte da circa 300 euro,

che salgono a 500 euro per il Mi 10T e a 600 per il Mi 10T Pro.

Xiaomi ha poi mostrato il Mi Watch, primo smartwatch della

società. Si presenta con un display Amoled rotondo da 1,39

pollici con tasto sport sul lato dedicato ai 117 tipi di

attività fisica supportati. Si caratterizza per un peso molto

leggero (32 grammi bracciale escluso) e ha una batteria che

promette fino a 16 giorni di autonomia. Rileva frequenza

cardiaca, sonno e livello di ossigeno nel sangue. Arriverà in

Italia a dicembre a circa 120 euro. (ANSA).



