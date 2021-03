(ANSA) – MILANO, 26 MAR – Xiaomi ha confermato un evento di

lancio per i suoi nuovi prodotti il 29 marzo. In quella

occasione, la società presenterà gli smartphone Mi 11 Pro e Mi

11 Ultra. Unitamente a questi però ci sarà anche spazio per il

Mi MIX, primo foldable del brand. Lo afferma un nuovo report di

Notebookcheck, che spiega come lo smartphone pieghevole abbia

già superato il processo di certificazione 3C, meglio noto come

CCC, passaggio obbligatorio per molti prodotti venduti sul

mercato cinese. Stando alle indiscrezioni, il foldable avrà un

display esteso di circa 7 pollici con il supporto alla frequenza

di aggiornamento di 120 Hz. Dovrebbe essere alimentato dal chip

Qualcomm Snapdragon 888 e presentare un sensore della fotocamera

principale da 108 MP in un modulo triplo. Dubbi sulla presenza

della tecnologia di lenti liquide, costituite da due liquidi in

una cella che non possono mescolarsi tra di loro, su cui Xiaomi

è al lavoro, come Huawei che dovrebbe farle debuttare sulla

serie P50. Altre caratteristiche includerebbero una batteria da

5.000 mAh e la presenza di Android 11. Per quanto riguarda il

design, la scelta sarebbe ricaduta su una cerniera simile a

quella a bordo del Galaxy Z Fold2, che permette di piegare il

pannello verso l’interno. L’ultimo telefono della serie Mi MIX

presentato da Xiaomi è stato il Mi MIX 3 all’inizio del 2019.

Era stato annunciato anche un concept phone, chiamato Mi MIX

Alpha, nella seconda metà di quell’anno, con un display che

ricopriva lo smartphone da ogni lato, cancellato prima di

arrivare sul mercato. (ANSA).



Fonte Ansa.it

