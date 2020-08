Nel mondo degli smartphone è partita la corsa a portare a bordo la nuova caratteristica “top”: la fotocamera frontale inserita sotto al display. Xiaomi ha annunciato che nel 2021 metterà in commercio i suoi primi dispositivi di fascia alta a integrare questa tecnologia. La società sarà però battuta sul tempo da Zte, che il primo settembre svelerà il suo smartphone con fotocamera sotto allo schermo.

Xiaomi ha assicurato che il suo obiettivo under-display di terza generazione offre “le stesse performance delle fotocamere frontali tradizionali”, quelle cioè inserite in notch, fori o moduli a comparsa. A renderlo possibile, ha spiegato, una particolare disposizione dei pixel sviluppata dall’azienda, insieme all’ottimizzazione fornita dall’algoritmo della fotocamera.

In attesa di Xiaomi, il primo settembre si potrà vedere l’Axon 20 5G che Zte presenterà in Cina. “Tutti i principali attori del settore hanno lavorato a uno smartphone con fotocamera sotto al display”, ha osservato l’azienda cinese nei giorni scorsi, ma l’Axon 20 “sarà il primo smartphone 5G al mondo prodotto in serie” a integrare questa caratteristica.





Fonte Ansa.it

