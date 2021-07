A novembre 2020, e poi ancora lo scorso maggio, abbiamo chiesto due volte a Xiaomi (meglio: a Leonardo Liu, suo general manager in Italia) quando avrebbe superato Samsung sul mercato italiano della telefonia. Non è successo, ma è successo qualcosa di simile. O forse qualcosa di meglio, per il colosso cinese della tecnologia: per la prima volta da quando è nata, Xiaomi ha scavalcato Apple ed è diventata seconda al mondo nel mercato degli smartphone.

La novità emerge dall’ultimo rapporto curato dalla società di analisi Canalys, secondo cui l’azienda, fondata appena 11 anni fa, ha centrato ad aprile-giugno una quota del 17% delle spedizioni globali di smartphone, più del 14% della società di Cupertino e meno solo del 19% di Samsung: Xiaomi, che sicuramente ha approfittato della difficoltà di Huawei, ancora alle prese con le sanzioni degli Usa, ha avuto anche una rapida crescita sui mercati internazionali grazie a prodotti più economici (i prezzi medi di vendita sono inferiori del 75% rispetto a quelli Apple) e ora punta a conquistare più spazio nel segmento premium con smartphone come il Mi 11 Ultra.

Nel trimestre considerato, le spedizioni di Xiaomi sono aumentate del 300% su base annua in America Latina e del 50% in Europa occidentale, mentre nel complesso sono salite dell’83%, a fronte del 15% di Samsung e dell’1% di Apple.

La società, che ha sede a Pechino, sta cercando di entrare nella fascia alta, verso cui puntano anche le connazionali Oppo e Vivo, appunto con il Mi 11 Ultra, ma pure con il Mi Mix Fold, il suo primo telefono pieghevole. Gli smartphone rappresentano ancora la maggior parte delle entrate di Xiaomi, che comunque sta cercando nuove aree di business: a marzo, il gruppo ha annunciato l’intenzione di dedicarsi ai veicoli elettrici, investendo 10 miliardi di dollari nei prossimi 10 anni.