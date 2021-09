(ANSA) – MILANO, 15 SET – In 48 ore, Xiaomi ha svelato un bel

po’ di novità hardware. Si parte con gli Smart Glasses, che

seguono la stessa falsariga dei Facebook Ray-Ban Stories ma con

elementi hi-tech ulteriori. Oltre che a scattare foto e

registrare video, tramite una singola fotocamera da 5 megapixel,

gli occhiali del colosso cinese presentano anche uno schermo con

campo di visione di 180 gradi. In realtà, non si tratta di un

display nel vero senso del termine ma di un proiettore

minuscolo, da 2,4 mm x 2,02 mm, che trasmette l’immagine nello

spazio davanti a chi indossa i Glasses, creando così un effetto

visivo che la compagnia definisce ‘naturale’. Le innovazioni

tecnologiche adottate fanno si che l’unico hardware presente, il

mini proiettore, sia integrato nella montatura degli occhiali e

non sulla lente, come accadeva per i Google Glass. Per il più

ampio utilizzo che se ne potrà fare, gli Xiaomi Smart Glasses

sono stati già definiti successori degli occhiali di Google, che

non hanno mai ottenuto un grosso successo. Xiaomi non ha

indicato prezzi e disponibilità del dispositivo, che è ancora in

uno stato di finalizzazione. Arriveranno invece sul mercato

italiano i tre nuovi smartphone Xiaomi 11, Xiaomi 11T 5G e

Xiaomi 11T Pro 5G, seguiti dallo Xiaomi 11 Lite 5G NE. I primi

due si contraddistinguono per le funzionalità di ripresa

cinematografiche mentre il Lite 5G NE punta su un design

ultra-sottile e leggerezza. A completamento delle recenti

presentazioni, anche lo Xiaomi Pad 5, tablet con display da 11

pollici e refresh rate a 120 Hz, la seconda generazione di

proiettore Mi Smart Projector 2, il sistema di connessione

Xiaomi Mesh System AX3000 e l’indossabile Mi Smart Band 6 NFC.

Per il solo mercato italiano, arriveranno Xiaomi TV Q1E da 55″ e

Mi Robot Vacuum-Mop Pro. (ANSA).



Fonte Ansa.it