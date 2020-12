(ANSA) – ROMA, 10 DIC – YouTube ha iniziato a rimuovere dalla

sua piattaforma i video che mettono in dubbio la vittoria di Joe

Biden alle elezioni presidenziali statunitensi. Lo ha comunicato

la società in una nota.

“Un numero sufficiente di stati ha certificato i risultati

elettorali per determinare un presidente eletto”, e per questo “inizieremo a rimuovere qualsiasi contenuto caricato d’ora in

poi che induce

Advertisements

in errore le persone sostenendo che frodi oerrori diffusi hanno cambiato il risultato delle elezionipresidenziali statunitensi del 2020”, scrive YouTube.La piattaforma ha inoltre reso noto di aver eliminato, apartire da settembre, 8mila canali e migliaia di video dannosi eingannevoli sulle elezioni Usa, applicando le norme contro ladisinformazione. Circa i tre quarti dei video (77%) sono statirimossi prima di arrivare a 100 visualizzazioni. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram