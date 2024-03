La Vallée de Mai, immersa nell’incantevole isola di Praslin, è un gioiello senza tempo che invita i visitatori a scoprire la bellezza pura e la ricchezza biologica unica al mondo. Ogni passo attraverso questo santuario naturale conduce faccia a faccia con specie uniche che non si trovano da nessun’altra parte sulla Terra.

Questa commemorazione non è stato solo un omaggio alla storia; è stato anche un riconoscimento del presente e un’anticipazione del futuro. La Vallée de Mai, cuore verde di Praslin, custode delle antiche foreste di palme e tesoro paesaggistico mondiale, ha visto convergere su di sé lo sguardo ammirato di milioni di visitatori, attratti dalla sua bellezza senza tempo e dalla sua ricchezza biologica unica al mondo.

Un aneddoto affascinante sulla Vallée de Mai riguarda la leggenda che circonda il suo tesoro più iconico: il coco de mer. Si dice che i colonizzatori europei, vedendo per la prima volta i frutti giganti del coco de mer, li abbiano scambiati per noci di mare che crescevano sul fondo dell’oceano. Questa credenza ha contribuito a diffondere storie e leggende sulle origini mistiche di queste noci, attribuendogli poteri magici e afrodisiaci.

Con soli 19,5 ettari, la Vallée de Mai può essere piccola in dimensioni, ma è grande nell’importanza. Milioni di anni di isolamento hanno plasmato questo gioiello naturale in una scena di pura meraviglia, abitata da specie uniche che si trovano solo qui. Descritta come il “Giardino dell’Eden” dal generale Charles Gordon nel 1881, questa foresta misteriosa è un tributo alla potenza e alla bellezza della natura.

Dal punto di vista storico, la Vallée de Mai è stata anche un luogo di grande interesse per esploratori e naturalisti. Durante il XIX secolo, quando le Seychelles divennero un crocevia per gli esploratori e i viaggiatori, la Vallée de Mai attirò l’attenzione di molti scienziati e studiosi, desiderosi di studiare la sua flora e fauna uniche. Questi esploratori contribuirono notevolmente alla comprensione e alla conservazione di questo ecosistema straordinario, aprendo la strada alla sua protezione e al suo riconoscimento internazionale come sito del patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Per celebrare questo anniversario straordinario, un comitato dedicato ha creato un calendario ricco di eventi entusiasmanti. Dai safari notturni alle iniziative educative, dai simposi scientifici agli spettacoli musicali, ogni evento è stato progettato per mostrare il valore incommensurabile della Vallée de Mai e per coinvolgere la comunità locale e i visitatori nelle sue meraviglie.

Ma le celebrazioni non si fermano qui. È stato annunciato infatti il lancio di una nuova applicazione per i visitatori della Vallée de Mai. Questa innovativa guida interattiva condurrà gli esploratori attraverso le 14 principali attrazioni del parco, offrendo un’esperienza coinvolgente e informativa. Ma non è tutto: attraverso l’applicazione, i visitatori potranno anche registrare e condividere i loro avvistamenti, contribuendo così alla ricerca e alla conservazione continua di questo straordinario ecosistema.

La Vallée de Mai è molto più di un’attrazione turistica; è un tesoro paesaggistico mondiale, un monumento alla bellezza e alla potenza della natura.