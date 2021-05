Con tutta la famiglia, per rigenerarsi nella natura, dopo la chiusura delle scuole

Val Gardena, 19 maggio 2021 – Ripresa all’insegna delle famiglie in Val Gardena con la proposta “Settimane bambino”, valida dal 5 al 25 giugno 2021.

Appena concluse le scuole l’invito è trascorrere una settimana di vacanze in questa splendida valle delle Dolomiti usufruendo di prezzi vantaggiosi ma senza rinunciare alle innumerevoli opportunità di svago e divertimento all’aria aperta.

Per un soggiorno di minimo una settimana (7 pernottamenti), gli esercizi partecipanti offrono le seguenti riduzioni: Soggiorno gratuito (in camera con i genitori) per bambini fino agli 8 anni (nati dopo 05/06/2013) e riduzione del 50% per i bambini dagli 8 ai 12 anni (nati dopo il 05/06/2009), con lo stesso trattamento dei genitori (camera con colazione o mezza pensione).

In appartamento riduzione del 30% per bambini fino agli 8 anni, 15% per bambini dagli 8 ai 12 anni.

Per usufruire delle riduzioni è necessario presentare un buono emesso dall’esercizio, che sono contrassegnati con un apposito simbolo nel catalogo alberghi.

Durante queste settimane viene anche offerto uno speciale programma d’animazione per i bambini, all’insegna del gioco e del divertimento, della natura e dello sport, degli eventi e delle feste (Val Gardena Kids Active).

Il programma “Val Gardena Active” invita a esplorare il territorio della Val Gardena, con la possibilità di creare le vacanze su misura. È il momento di conoscere la Val Gardena da diverse prospettive, per sportivi, per appassionati di cultura o della tavola.

Molte attività sono specificamente pensate per i più piccoli – Val Gardena Kids Active – e, prenotandole, è possibile costruire la propria vacanza assecondando i propri desideri.

