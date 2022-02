Percorsi di trail running: di ogni tipo e grado di difficoltà

In Ticino, ogni appassionato di corsa in montagna trova un percorso di trail running su misura dei propri desideri. Ci sono singletrail facili, con un dislivello minimo, sentieri di media difficoltà e tracciati decisamente difficili, impegnativi dal punto di vista sia tecnico che fisico, che si snodano per lo più lungo ripidi passaggi in cresta e richiedono, soprattutto in discesa, una fermezza di piede assoluta. Ogni itinerario ha il suo carattere individuale, ma tutti hanno un aspetto comune: si addentrano nella natura ticinese alla scoperta di vasti panorami dominati da catene montuose, cime e laghi, attraverso verdi prati in fiore e lungo cammini baciati dal sole ai cui lati prosperano colonie di marmotte. Le capanne in esercizio e i tipici grotti che si incontrano sulla via invitano a concedersi una meritata pausa non meno di quanto non facciano le fresche acque di pozze e laghi alpini: basta una nuotatina per ritemprare le membra e rigenerare le energie dell’esausto corridore.

Il Ticino: la mecca dei trail runner

Negli ultimi anni, il cantone più meridionale della Svizzera si è convertito in uno dei principali palcoscenici per gli eventi legati al trail running. È nel tranquillo villaggio ticinese di Tesserete, infatti, che ogni giugno si svolge quella che è stata la prima e che oramai è la più grande corsa in montagna del suo genere, lo Scenic Trail, il cui punto di partenza e di arrivo si trova circa 5 km a nord di Lugano, tra le colline della Capriasca. Nata 9 anni fa come una sola corsa con 170 partecipanti, ora è una gara che dura 3 giorni (dal 24 al 26 giugno 2022), si articola in 6 categorie e vede la partecipazione di 3’000 atleti provenienti da 70 Paesi. Non a caso è considerata uno degli ultra trail più belli e importanti della Svizzera: i vari tratti dello Scenic Trail, dal più semplice al più difficile, si snodano lungo l’omonimo sentiero panoramico. A seconda del grado di difficoltà, il percorso conduce tra fitti boschi, crinali erbosi, ripide creste e cime che si innalzano nel cielo.

La Ticino Mountain Running Cup: una nuova entusiasmante sfida

Il recente aumento degli eventi legati al trail running nella Svizzera italiana trova espressione nella Ticino Mountain Running Cup. In palio non ci sono solo fama e onore: chi conquista il primo posto nella classifica generale e delle 11 gare in cui si articola il campionato si aggiudica anche un cospicuo premio in denaro. Le corse, che si svolgeranno da marzo a settembre in diverse parti del cantone, non potrebbero essere più diverse – per requisiti, lunghezza e dislivello. Si prenda la Stairways to Heaven, ad esempio: in programma per il 14 maggio 2022, ha un nome che la dice lunga, perché chi raggiunge il traguardo della corsa verticale più dura d’Europa ha davvero l’impressione di toccare il cielo con un dito. Arrivare in cima ai 4’261 gradini con una pendenza massima dell’89% e un dislivello di 790 m su una distanza di soli 1.3 km non è proprio impresa da tutti. Diversa ma non meno tosta è la Great Waterfall Skyrace Bavona, che dà appuntamento ai corridori il 13 agosto 2022. Il percorso di 24 km, decisamente impegnativo sul piano tecnico, segue sentieri costruiti centinaia di anni fa per rendere accessibili paesi di montagna altrimenti irraggiungibili. Oltre scalinate di granito, ripidi passaggi in cresta e innumerevoli cascate, l’itinerario tocca i 2’465 m s.l.m. in corrispondenza della Boccetta della Croce, per poi rituffarsi verso San Carlo, punto di partenza e arrivo, a poco meno di 1’000 m s.l.m.