Un acquapark per tutti: dalle famiglie con bambini, ai giovani, gli adulti, fino agli anziani. Una struttura dove ogni ospite trova la sua chiave per una vacanza attiva. È questa la formula vincente su cui punta il Villaggio della Salute Più, per regalare ai propri ospiti un’estate ritemprante.

Dove si trova

La struttura, a pochi chilometri da Bologna nella zona compresa tra Castel San Pietro Terme e Monterenzio, è un immenso anfiteatro naturale placidamente adagiato tra colline, fiumi, laghi e calanchi della Valle del Sillaro dove si respira un’aria pura, ricchissima di ossigeno.

E’ un Eden per il turismo ecologico, ambientale e sanitario ed una realtà unica nel suo genere in Italia, grazie alla ricchezza della natura, alle sorgenti termali (tre delle quali riconosciute a scopo terapeutico dal Ministero della Salute), allo stabilimento termale ed al grande Acquapark estivo con 24 piscine scoperte di diversa grandezza e profondità. Completano l’offerta un agriturismo a coltivazione biologica, un albergo diffuso con le camere spaziose e luminose situate in antichi casale del ‘200 ed il Natura World, inaugurato da circa un anno.

Aperto dallo scorso 28 maggio all’11 settembre

Il parco acquatico ha aperto lo scorso 28 maggio per offrire anche quest’anno (fino all’11 settembre, ultimo giorno di apertura della stagione) tanto benessere nel verde di un territorio protetto per la biodiversità. Le varie piscine con finalità salutari offriranno il giusto relax a persone di tutte le età.

Per i giovani tante occasioni di stare insieme e divertirsi in modo sano, dagli acquascivoli incastonati nella collina fino ai “morbidoni” sui quali godersi un belvedere mozzafiato. E ci sarà anche la riviera termale: un percorso di 1 Km tracciato fra le 24 piscine del parco, perfetto per chi non vuole “spiaggiarsi” (è il caso di dirlo) sempre al bordo della stessa piscina, ma alternerà bagni rinfrescanti e bagni di sole a una salutare passeggiata alla scoperta di tutte le varie proposte del parco. E col buio il percorso è fluorescente, illuminato a consumo zero.

Tante le novità

Numerosi gli interventi all’interno del parco. Si è appena concluso il restauro completo della grande piscina antiage, così chiamata perché dedicata all’acquagym e all’attività di fitness/wellness. L’area, dotata di una nuova illuminazione, sarà anche al centro delle aperture serali Acquapark by night, che animeranno fino all’una di notte il venerdì e sabato dal 18 giugno al 27 agosto e a Ferragosto.

Si concluderanno a breve i lavori di sistemazione dell’area laghi: si tratta di un’importante operazione per valorizzare gli specchi d’acqua, che saranno arricchiti da nuove possibilità sportive con canoe, pedalò e altri natanti.

Infine anche le famiglie con bambini troveranno nuove proposte: a ridosso delle aree già esistenti di Bimbolandia Più, con le piscine a bassa profondità e lo spray park, ci sarà un nuovo percorso di realtà aumentata, che permetterà di scoprire volpi, gufi, ghiri e le specie animali più tipiche del territorio.

La palestra nel bosco

Tra le novità, sempre nell’ottica della vacanza attiva (una delle tendenze degli ultimi anni), c’è la palestra nel bosco. Sarà infatti possibile praticare attività fisica con macchinari di ultima generazione, immersi nella quiete e nell’ombra di un bosco naturale. Senza alcun sovrapprezzo, i visitatori potranno servirsi di:

panca romana – training station per far lavorare la parte superiore del corpo con esercizi funzionali con il peso corporeo e per il rafforzamento muscolare;

– per far lavorare la parte superiore del corpo con esercizi funzionali con il peso corporeo e per il rafforzamento muscolare; minipalestra con pulegge dinamiche per allenamento di forza su tutto il corpo, con esercizi di spinta, trazione, abbassamento del corpo e core; i tre punti di carico consentono di mirare a tutti i gruppi muscolari chiave da una singola pila di pesi;

con pulegge dinamiche per allenamento di forza su tutto il corpo, con esercizi di spinta, trazione, abbassamento del corpo e core; i tre punti di carico consentono di mirare a tutti i gruppi muscolari chiave da una singola pila di pesi; v ogatore per il cardiotraining più completo grazie al lavoro sinergico di spalle, braccia, schiena, pettorali, addominali, cosce e polpacci;

più completo grazie al lavoro sinergico di spalle, braccia, schiena, pettorali, addominali, cosce e polpacci; ellittica per allenamento cardiovascolare con ampiezza del movimento e pedalata fluida;

per allenamento cardiovascolare con ampiezza del movimento e pedalata fluida; cyclette con telaio basso che permette l’allenamento anche con schiena dritta.

Due ristoranti, Albergo diffuso e Terme

E poiché al Villaggio della Salute Più il benessere deriva anche dalla qualità del riposo, è possibile fermarsi a mangiare e dormire. L’offerta gastronomica è ampia e variegata, dai chioschi disseminati nel parco, al Ristorante Panoramico con l’esclusiva pizza termale (con impasto a base di acqua bicarbonato-solfato-calcica), fino al menù alla carta del Ristorante Sillaro, anche in piacevole versione plein air con vista sul giardino di alberi secolari.

Numerose pure le possibilità di pernottamento, grazie all’albergo diffuso con antichi casali ricchi di storia, camere, appartamenti, ostello e camping.

Questi servizi, compresi quelli delle Terme dell’Agriturismo aperte tutto l’anno e convenzionate SSN, vanno a comporre un insieme adatto per weekend di benessere, settimane della salute e soggiorni di remise-en-forme.

La strada delle terme

<<Proprio perché il richiamo della natura anche quest’anno è più forte che mai – sottolinea il Prof. Antonio Monti, direttore scientifico del Gruppo Monti Salute Più – noi rispondiamo con un’esperienza di vacanza all’insegna del benessere psicofisico a 360 gradi. Sono certo che il Villaggio della Salute Più rappresenterà una grande e accogliente attrattiva per pubblici turistici diversificati. A breve inoltre il Villaggio della Salute Più e le Terme di Porretta saranno uniti dalla “strada delle terme”, un percorso geomappato da un capo all’altro dell’Appennino bolognese che sarà percorribile a piedi, in mountain bike o in auto/moto. Un itinerario che incrocerà numerosi altri sentieri trasversali e permetterà di raggiungere numerose location magiche dal punto di visto storico e naturalistico>>.

E le proposte non finiscono qui. Spiega infatti Graziano Prantoni, General Manager Gruppo Monti Salute Più: <<Si possono già noleggiare bike ed e-bike per cimentarsi nei 55 percorsi di Natura World, volendo avvalendosi anche di una guida esperta; o sperimentare i benefici delle ecoterapie con esperti green coach. Come se non bastasse, abbiamo avviato il progetto di restyling delle camere, in modo da rendere il soggiorno degli ospiti ancora più piacevole>>.

Ulteriori info: www.villaggiodellasalute.it.