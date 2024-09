Salvatore Ombra (Airgest): “Siamo convinti che, durante l’estate 2025, il rapporto con Aeroitalia potrà incrementarsi ulteriormente”

La compagnia aerea Aeroitalia torna a volare dal Vincenzo Florio di Trapani Birgi e annuncia una nuova rotta strategica che collegherà il Piemonte con la Sicilia occidentale a partire da dicembre 2024. Il volo tra Cuneo e Trapani sarà operato con una frequenza bisettimanale per un totale di 182 voli. La compagnia si riserva di annunciare prossimamente un’altra rotta sempre nel nord Italia.

Il commento del presidente di Airgest, Salvatore Ombra

Il presidente di Airgest, società di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi, Salvatore Ombra, saluta con favore il ritorno di Aeroitalia al Vincenzo Florio: “Ringraziamo l’amministratore delegato di Aeroitalia, Francesco Intrieri, per aver accolto il nostro invito ad unirsi alle altre compagnie che volano dal Vincenzo Florio, che ad oggi sono Ryanair, Dat e Go to Fly. Questo ingresso rafforza l’economia del nostro territorio e rappresenta il frutto della nostra ferma volontà di far crescere lo scalo con un’offerta sempre più ricca e diversa. Auspichiamo di intensificare le rotte e le frequenze e siamo convinti che, durante l’estate 2025, il rapporto con Aeroitalia potrà incrementarsi ulteriormente”.

Il commento dell’amministratore delegato di Aeroitalia, Gaetano Intrieri

Secondo Aeroitalia: “Questa iniziativa rappresenta un passo significativo nella strategia della compagnia, mirata a rafforzare la presenza in Sicilia e a migliorare la connettività tra le regioni italiane. Con queste nuove rotte, Aeroitalia si conferma un attore chiave nell’aviazione italiana, investendo nella connettività nazionale e migliorando l’accessibilità tra le diverse regioni del Paese”. E l’amministratore delegato Gaetano Intrieri, afferma: “Questa nuova rotta non offre solamente nuove opportunità di viaggio, ma semplifica anche la mobilità e lo sviluppo economico a livello locale”.