UNAHOTELS Century Milano è tornato ad accogliere i propri ospiti dall’11 gennaio, mentre il 18 sarà la volta di Palace Catania | UNA Esperienze; una ripartenza in sicurezza grazie al protocollo UNAsafe 2.0.

Milano, 13 gennaio 2021 – Parte con responsabilità il nuovo anno di Gruppo UNA che ha programmato per queste prime settimane del 2021 due riaperture importanti nel suo portfolio hotel: lunedì 11 gennaio UNAHOTELS Century Milano ha nuovamente

Advertisements

Advertisements

dato il benvenuto agli ospiti che scelgono di soggiornare nel capoluogo lombardo mentre per il prossimo lunedì 18 gennaio è prevista la riapertura della nota struttura sicilianaUna ripartenza in totale sicurezza grazie alle misure stabilite da Gruppo UNA per garantire a ospiti e collaboratori i più alti standard di sanificazione: UNAsafe 2.0 è infatti la versione aggiornata del protocollo ideato e implementato dalla catena per assicurare un soggiorno rilassante, sicuro e nel pieno rispetto delle normative vigenti. Un impegno, quello della più grande catena alberghiera italiana, che ha visto anche la collaborazione di DNV GL – Business Assurance, uno dei principali enti di certificazione del mondo e leader nell’evoluzione digitale dei servizi di assurance, che ha verificato ufficialmente l’effettiva e corretta applicazione del protocollo.Le misure operative messe in atto a partire dalla scorsa estate sono state rinnovate anche per quanto riguarda le necessità legate all’organizzazione di meeting ed eventi, per i quali sono stati adottati protocolli dedicati, volti a ridurre al minimo il rischio di aziende e partecipanti: questi possono oggi contare sulla promozione Flex&Safe grazie alla quale è possibile pianificare e gestire meeting ed eventi negli hotel e resort Gruppo UNA con modalità di cancellazione più agevolate e in totale sicurezza.

Le riaperture pianificate nel mese di gennaio vanno ad arricchire il folto elenco di strutture Gruppo UNA già operative e che sono a disposizione dei clienti, tra le quali, per citarne alcune, Principi di Piemonte | UNA Esperienze a Torino, UNAHOTELS Cusani, UNAHOTELS Expo Fiera e UNAWAY Hotel & Residence Contessa Jolanda a Milano, UNAHOTELS Bologna Centro, UNAHOTELS Decò Roma e UNAHOTELS Napoli.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram