Si chiama Open Air Next Step ed è il progetto nato per volontà di sei aziende del turismo open-air in Italia: Baia Holiday, Club del Sole, CrippaConcept, Human Company, Vacanze col cuore e Vacanze di Charme. Obiettivo: promuovere le vacanze all’aria aperta di livello premium, tra i segmenti più vivaci e in rapida espansione del turismo Made in Italy.

Almeno nell’epoca pre Covid-19. E farlo con il patrocinio di FAITA Federcamping, Assitai e Assocamping. Perché l’unione fa la forza e oggi più che mai avere una voce unica può fare la differenza.

Le sei imprese, specializzate nell’offerta turistica di strutture ricettive evolute, offrono il comfort assoluto in luoghi dotati di servizi avanzati e a contatto stretto con la natura. Un unicum nel seppure ricchissimo ventaglio d’offerta del turismo Made in Italy.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram