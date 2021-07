La fase 4 della pandemia da Covid-19 coincide con le vacanze di un’estate 2021 partita all’insegna della cautela. Ma —secondo gli specialisti di Vamonos-Vacanze.it— scegliendo vacanze di gruppo non si corrono rischi: i controlli sui viaggiatori sono tanti e ripetuti.

«Da sempre l’organizzazione delle vacanze estive è causa di ansia e stress, figuriamoci oggi dopo il Coronavirus. Nell’ultimo anno, la pandemia da Covid-19 ha costretto tutti noi a rimanere a casa per lunghi periodi, togliendoci l’abitudine di viaggiare, di organizzare le nostre vacanze, di stare a contatto con gli altri. Per questo le cause di stress legate alle vacanze sono in aumento» spiega Emma Lenoci, fondatrice e ceo di Vamonos Viaggi.

«Ma scegliendo vacanze di gruppo non si corrono rischi. I controlli sulla salute dei viaggiatori sono tanti e ripetuti» assicurano gli specialisti della piattaforma Vamonos-Vacanze.it.

D’altra parte la pandemia da Covid-19 ha lasciato in eredità un fortissimo impatto sulle abitudini di viaggio. «Insomma italiani più attenti che mai alla salute e disposti a pagare un sovrapprezzo per poter beneficiare di servizi aggiuntivi nell’assicurazione viaggio e godersi la vacanza in maggiore tranquillità» sintetizza Emma Lenoci.

Come rilassarsi e sdrammatizzare? «Un’idea è quella di pensare agli altri viaggiatori, magari ai vip che quest’estate proprio non se la perdono» suggeriscono gli esperti di Vamonos-Vacanze.it.

Come riportato dal portale SiViaggia.it, i vip tanti problemi non se ne fanno.

Alessia Marcuzzi —ad esempio— si gode una rilassante vacanza in Sicilia dove ha visitato Noto con la famosa Cattedrale, ed ha poi trascorso un’intera giornata a Marzemeni, il pittoresco e colorato borgo di pescatori ricco di locali caratteristici.

Elisabetta Canalis preferisce invece la Sardegna. Con lei, ad Alghero, il marito Brian Perri, chirurgo americano, e la figlia, la piccola Skyler Eva.

E sole, mare cristallino, abbronzature e relax in Sardegna anche per Michelle Hunziker che ha anche trascorso un giorno in yacht insieme a Francesco Totti, Ilary Blasi e Nicola Savino, tra tuffi e risate in diretta social.

Ma Sardegna, Sicilia e Puglia non è solo per vip. Queste 3 regioni sono sul podio delle preferenze degli italiani per le vacanze dell’estate 2021. «L’ideale anche per i gruppi di amici che vogliono partire insieme o per chi è solo e vuole fare nuove conoscenze … e —perché no— trovare anche l’amore» sostiene la fondatrice di Vamonos Viaggi Eventi Srl (vamonos-vacanze.it).

«È l’Italia —prosegue Emma Lenoci— a restare la meta più gettonata in assoluto (74%). Così come è l’automobile (68%) il mezzo di trasporto preferito dell’estate 2021, seguita da aereo (15%) e treno (12%)». Per fare una graduatoria del tipo di destinazione, Vamonos Viaggi ha potuto inoltre registrare una diffusa preferenza per località marine (74%) e montagna (22%).

«Senza dimenticare le vacanze in barca a vela per le quali stiamo già registrando il tutto esaurito» puntualizza Lenoci, che ora si sta adoperando per riuscire a breve ad aumentare i posti barca disponibili e fare così fronte a questa imprevedibile richiesta degli italiani.

E gli altri vip? Chiara Ferragni con il marito Fedez e i due figli Leone e la piccola Vittoria —apprendiamo sempre da SiViaggia.it— si è concessa qualche giorno di mare a Forte dei Marmi.

Elisabetta Gregoraci, strepitosa single, si gode le vacanze nella magnifica cornice dell’isola di Capri, anche lei in compagnia di amici.

Sempre a Capri anche Caterina Balivo. La conduttrice campana ha scelto la stupenda Capri per le sue vacanze formato famiglia con il marito e i due figli. Sui social, le foto mostrano le giornate vissute tra mare, buon cibo, relax e panorami mozzafiato.

Vacanze made in Italy anche per Antonella Clerici che si gode le vacanze con Vittorio Garrone, la figlia Maelle ed il cane Argo a Portofino.

Invece va in montagna Elisa Isoardi, che ha scelto le montagne della sua terra piemontese a cui non ha mai nascosto di essere molto legata.

Poi ancora lago per George Clooney che torna in vacanza sul Lago di Como, a Laglio, a Villa Oleandra, con la moglie Amal e i loro gemelli.

E vince l’Italia, senza timori, anche per il musicista e produttore statunitense John Legend che ha raggiunto, con moglie e figli, la Toscana e non ha perso occasione per visitare Firenze e scattare foto ricordo a Piazzale Michelangelo. Tappa anche in Liguria, nella celebre Portofino.

«Ma at­ten­zio­ne che il tanto at­te­so viag­gio non è ne­ces­sa­ria­men­te co­sto­so: il ve­ro plu­sva­lo­re è dato dall’autenticità dell’esperienza, dal grado di per­so­na­liz­za­zio­ne e dalla scelta delle me­te che devono essere nel contempo sor­pren­den­ti e si­cu­re» conclude la fondatrice e ceo di Vamonos Viaggi.