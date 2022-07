Tra varie autorità presenti, imprenditori, giornalisti e personaggi vari, menzioniamo anche la presenza del Designer di calzature, che si colloca tra i più rinomati al mondo, Alberto Venturini , creatore della linea Why , Cristina Leardi Presidente del consorzio del Pomodorino del Piennolo, il Maestro Gino Accardo , definito l’erede di Murolo, il Cantautore Antonio Mancini , lo Showman Enzo Guariglia e l’attrice Emanuela Mari , i quali offriranno un favoloso contributo al tour, che vedrà “Voucher” – il Turismo in onda – approdare alle altre splendide località della nostra Penisola.

Tale progetto è dedicato alle aziende del comparto enogastronomico, che, distinguendosi per qualità e tradizionalità, fanno gustare agli ospiti prodotti eccellenti. Ad impreziosire l’evento vi sarà la partecipazione del Presidente dell’Associazione della Moda Etica Sostenibile, Kristiana Venturini , che ne illustrerà, per l’occasione, i nobili intenti. Eleganza, raffinatezza e intrattenimento “stile caprese” renderanno affascinante la serata, durante la quale interverrà anche la cantautrice internazionale Italo- australiana Gisella Cozzo, definita la regina degli Spot Pubblicitari. Vi sarà poi il lancio della rivista Trimestrale EEM – Eccellenze Magazine, ideato da Angela Nasone , che racconterà le eccellenze delle varie aziende, sia nazionali, sia internazionali, spaziando dall’enogastronomia, all’arte, alla cultura, allo sport e al turismo.

Il Tour di Voucher – Il Turismo in onda , ideato e condotto da Anna Di Maria e Paky Arcella , parte dal Golfo di Napoli in direzione Capri. Sul Motor Yacht Patrizia , fiore all’occhiello della flotta NLG , giovedì 7 luglio, alle ore 18.30, con partenza dal Molo Beverello di Napoli, ritorna il rinomato “ Aperiviaggi ”, curato da Mercato Italiano, progetto della Breakpoint seguito da Clara e Lucio Starace.

