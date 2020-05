A Pila le risposte arrivano dall’intera località che è già a buon punto dei preparativi per proporre vacanze in sicurezza per l’estate 2020. L’ambiente montano offre per sua natura grandi spazi e la possibilità di praticare sport, trekking, mountain bike, passeggiate o semplicemente rilassarsi in solitudine o in compagnia, senza alcun rischio di sovraffollamento: a Pila, famosa per la skyline instagrammabile sulle vette alpine più alte d’Europa tutto questo è possibile.

