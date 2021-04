di Alessandro Baglieri

“SE IL 2 GIUGNO CI SARA’ LA RIPARTENZA DEL TURISMO, RISCHIAMO DI LASCIARE I TURISTI A PIEDI” COSI’ MAURIZIO REGINELLA (ASSOCIAZIONE BUS TURISTICI) SULLE PAROLE DEL PREMIER DRAGHI

“Bene le parole del Premier Draghi sul turismo, ma senza un vero piano rischiamo un grande flop”. Per il presidente dell’associazione Bus Turistici Sicilia Maurizio Reginella, nella conferenza stampa di ieri “il Presidente del Consiglio ha toccato un tema centrale tornando nuovamente a parlare di turismo e di operatori che devo essere pronti ad operare quando ci sarà il calo dei contagi”, senza fissare una vera e propria data anche se il ministro Massimo Gravagna ha azzardato il 2 giugno come possibile giorno di apertura della stagione. “In quella data saremo pronti? Sono tanti i dubbi che la mia categoria si pone – ha poi spigato l’imprenditore -. Dopo un anno di pandemia non abbiamo più le forze e le risorse per poter affrontare qualsiasi tipo di spesa, la paura che più volte dicevamo di una possibile mancanza di risorse nel momento della ripartenza (perché utilizzate per coprire quelle spese e quelle tasse che ci sono state chieste ugualmente) oggi è diventato realtà, siamo nell’impossibilità di fare anche quel minimo di manutenzione meccanica ai bus in vista della stagione turistica”.

In sostanza per il presidente dell’associazione Bus Turistici quella di vedere atterrare tutta una serie di turisti nei vari aeroporti dell’Isola e “non avere neanche la possibilità di fare il pieno a un’auto o un bus per accompagnare i clienti nelle varie strutture ricettive non è poi una ipotesi così remota”.

In queste ore si sta lavorando a un piano per il turismo ma la categoria dei bus non fa parte di quel comparto. “In queste ore la trattativa è serrata – ha poi aggiunto il presedente – se entrassimo a far parte di quella categoria con tutta una serie di misure ad hoc, preparate per far vedere ai turisti stranieri che l’Italia è pronta ad accogliere chiunque, potremmo finalmente vedere un cambio di passo da parte della politica nei nostri confronti” ha poi concluso Maurizio Reginella.

