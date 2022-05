In affanno la Sicilia occidentale, ancora indietro sui lidi che soddisfano criteri di qualità per le acque di balneazione e i servizi offerti.

Le Bandiere Blu sono assegnate ogni anno alle località costiere di destinazione turistica che abbiano presentato la candidatura, sulla base di 32 criteri di valutazione; tra questi, la qualità delle acque. Il requisito è che le acque di balneazione e le spiagge siano risultate pulite ed “eccellenti” nel corso degli ultimi quattro anni, sulla base delle analisi effettuate per l’Italia dalle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (ARPA), nell’ambito del programma nazionale di monitoraggio e campionamento coordinato dal Ministero della Salute. I criteri sono aggiornati periodicamente, con la finalità di favorire l’impegno delle amministrazioni locali nella gestione del territorio per uno sviluppo sostenibile nell’ottica di un’attenta salvaguardia dell’ambiente.

Tra i criteri di valutazione per l’assegnazione della Bandiera Blu, sono compresi: l’accessibilità, i servizi turistici e di sicurezza, la pulizia delle spiagge, il valore paesaggistico, la raccolta differenziata, l’efficienza energetica, l’attività di pesca, la tutela della biodiversità marina.

Per la sezione Turismo, le variabili valutate sono: l’offerta turistica, la pressione e la densità, gli approdi, le aree attrezzate per camper, le piste ciclabili, la presenza di strutture ricettive con certificazione ambientale.

Le Bandiere Blu new entry di questa edizione per la Sicilia Sono Roccalumera e Modica. Tra i nuovi Approdi turistici Bandiera Blu 2021 per la Sicilia c’è Capo D’Orlando Marina.

La Sicilia sale a undici Bandiere blu ma perde una posizione nella classifica delle spiagge di eccellenza, piazzandosi al nono posto in Italia.

Tra le spiagge premiate per la qualità del mare e per i servizi entra Furci Siculo nel Messinese, che si affianca alle confermate Roccalumera, Alì Terme, Lungomare Santa Teresa di Riva, Spiaggia Lampare a Tusa e Acquacalda a Lipari: tutte della provincia dello Stretto, Marina di Modica, Raganzino a Pozzallo, il primo tratto di Ciriga a Ispica, Marina di Ragusa nel Ragusano e, infine, il Lido Fiori Bertolino di Menfi, in provincia di Agrigento.

Tra gli 82 approdi turistici italiani premiati si distingue in Sicilia Capo d’Orlando. Si conferma così un’eccellenza la riviera ionica, che con l’ingresso di Furci Siculo e le conferme di Santa Teresa Riva (sesta bandiera consecutiva), Alì Terme – entrata due anni fa – e Roccalumera (dal 2021) piazza ben quattro bandiere blu, più di un terzo di quelle siciliane. Seconda nella classifica regionale la costa del Ragusano.

Fontehttps://www.lanazionesiciliana.eu