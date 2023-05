Come ogni anno, Terme di Riolo (RA) si prepara a festeggiare una giornata davvero unica. Sabato 27 maggio 2023 torna l’Open Day Terme Bimbo, l’evento completamente dedicato ai bambini e alle loro famiglie che avvicina i più giovani alle cure e alla prevenzione con i trattamenti termali.

L’Open Day permette alle famiglie di visitare il Centro Termale e scoprire i tanti servizi offerti. Durante la giornata, parallelamente alle attività e al divertimento, si potrà incontrare il personale medico specialistico del Reparto Otorinolaringoiatrico e provare le terapie inalatorie in maniera totalmente gratuita.

Durante tutta la giornata i bambini potranno divertirsi insieme ai volontari dei vigili del fuoco di Pompieropoli, assistere a spettacoli di bolle, di magia e baby-dance a cura della compagnia Solletico Animazione e scatenarsi sullo scivolo gigante del gonfiabile.

Tra le tante attività previste, durante la mattina i bimbi potranno imparare divertendosi grazie alle letture scherzose della Biblioteca delle Meraviglie, a cura di Matteo ed Enrica della Biblioteca Comunale di Riolo Terme. In più, la dama rinascimentale Caterina Sforza scenderà direttamente dalla Rocca di Riolo per far fare ai bambini un erbario ricco di colori e fantasia.

Nel pomeriggio tutti in sella con i pony dell’Asd Casagobba, in cui più piccoli potranno conoscere, accarezzare e persino cavalcare i simpatici pony. E per concludere la giornata con tanto divertimento e un sacco di allegria, alle 17 si terrà lo spettacolo dei burattini con le marionette della compagnia Vladimiro Strinati.

Tutte le attività ludico-didattiche che avranno luogo negli spazi dello stabilimento termale sono a partecipazione gratuita. Il giro sul pony, i laboratori di ceramica e mosaico, l’acquaticità e le visite coi medici gratuite sono su prenotazione anticipata!

E per non far perdere ai bambini neanche una singola attività, il Grand Hotel Terme preparerà per le famiglie un ricco pranzo a buffet!