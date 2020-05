Sabato 30 maggio Bibione apre ufficialmente la sua nuova spiaggia per l’estate 2020: sarà la più grande d’Italia, con ombrelloni che offrono fino a 64 metri quadrati di libertà e prezzi che non subiranno alcun aumento, nella quasi totalità dei casi, rispetto a quanto definito in epoca pre Covid-19.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram