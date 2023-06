Quest’estate le famiglie italiane avranno la possibilità di godersi una vacanza rilassante grazie al sostegno finanziario speciale offerto dall’INPS. Il bonus vacanze, che ammonta a 1400 euro, rappresenta un’opportunità preziosa per coloro che soddisfano i requisiti. Inoltre, regioni come l’Abruzzo offrono ulteriori bonus per soggiorni di gruppo. Ma scopriamo le caratteristiche del bonus più nel dettaglio.

Il Bonus Vacanze INPS 2023

Questa iniziativa mira a favorire le ferie sia per i cittadini che per gli esercenti, stimolando l’economia e offrendo aiuto a coloro che, per ragioni finanziarie, non possono permettersi una vacanza. L’importo del bonus dipende dalla situazione ISEE del richiedente, con un massimo di 1400 euro per un ISEE annuo fino a 8000 euro.

È importante sottolineare che il bonus è riservato a categorie specifiche di beneficiari, come:

I pensionati che soggiornano in strutture per anziani

Coloro che hanno figli con disabilità.

Per richiedere il bonus, è necessario presentare i certificati che attestano la disabilità tramite il sito dell’INPS. Le richieste possono essere inviate durante il periodo di apertura del bando “Estate INPSieme Senior”, che va da luglio a ottobre 2023. Le domande saranno attentamente valutate e una graduatoria verrà stilata in base alla gravità della disabilità.

Tra i costi elevati del gas e della luce che le famiglie hanno dovuto fronteggiare quest’anno, permettersi di andare in vacanza può essere un lusso. Per questo motivo questo bonus rappresenta un sostegno significativo che consentirà a molte famiglie di risparmiare sulle vacanze e concedersi una meritata pausa estiva.

Come richiedere e utilizzare il Bonus Vacanze

Per beneficiare del Bonus Vacanze dell’INPS, è necessario rispettare alcuni requisiti, tra cui:

un reddito inferiore a 40.000 euro

una residenza in Italia da almeno due anni

la presenza di almeno un pensionato nel nucleo familiare.

Il bonus di 1400 euro può essere accumulato con altre promozioni e richiesto successivamente. Per prenotare, è sufficiente fornire il codice univoco e il codice fiscale del destinatario. I beneficiari includono i pensionati INPS, compresi quelli appartenenti alla dirigenza dei dipendenti pubblici e gli iscritti al fondo ex IPOST, nonché i coniugi e i conviventi con disabilità. La richiesta del bonus vacanze è semplice e veloce, gestita tramite il sito dell’INPS e l’utilizzo di carte SPID, CIE o nazionale dei servizi.

Questa opportunità finanziaria offre alle famiglie italiane la possibilità di farsi una bella vacanza contribuendo allo stesso tempo a sostenere il turismo nel nostro Paese.

Quali sono le caratteristiche del Bonus?

Il bonus vacanze dell’INPS copre anche i familiari del richiedente, come il coniuge convivente o l’unito civilmente convivente e i figli conviventi disabili gravi o invalidi civili al 100% con riconoscimento di indennità di accompagnamento o certificazione di cecità assoluta o di sordità. L’importo del contributo è determinato dall’Isee del nucleo familiare, con:

un massimo di 800 euro per un soggiorno di 8 giorni e 7 notti,

di 1.400 euro per un soggiorno di 15 giorni e 14 notti.

Le percentuali di riconoscimento variano a seconda del reddito, con priorità ai richiedenti con disabilità gravi.

Per richiedere il bonus vacanza, è necessario essere iscritti come “richiedente” nella banca dati dell’INPS. Inoltre, sono attivi sconti e voucher regionali promossi dalle Regioni italiane per incrementare il flusso turistico.

Le opportunità del bonus vacanze nelle Regioni Italiane

Quest’anno in varie regioni è possibile usufruire di un’ampia gamma di opportunità con i bonus vacanza nel 2023. L’Abruzzo ad esempio ha introdotto il bonus vacanze 2023, valido durante la bassa stagione, per gruppi di almeno 25 persone nella provincia di Teramo e L’Aquila. Il bonus offre 30 euro per 2 notti di soggiorno e uno sconto del 50% sulle attività guidate, ed è gestito dalla Camera di Commercio del Gran Sasso. In Piemonte sono disponibili sconti fino al 50% sul soggiorno e sui servizi turistici. Anche in Sicilia sono previste agevolazioni per soggiorni di almeno tre notti con sconti fino al 50% sul costo del viaggio.

ll Bonus Vacanze non è l’unico di cui possono usufruire le famiglie italiane, che possono beneficiare anche di un bonus per far fronte al caldo estivo, il bonus sui condizionatori!

Questi aiuti rappresentano un’opportunità interessante per le famiglie italiane di fare una pausa estiva spendendo meno e allo stesso tempo sostenendo il turismo del Paese.