Anche quest’anno, la partenza il 13 e l’arrivo il 16 maggio in Viale Venezia della Mille Miglia, con passerella in Piazza Vittoria e suggestivi passaggi sul Lago di Garda, tra Sirmione e Desenzano, sono gli appuntamenti clou della stagione motoristica che percorre le strade di Brescia e dintorni. La sfilata in città della gara riservata ad auto costruite fra il 1927 e il 1957 non è però il solo evento per gli appassionati delle quattro ruote in una provincia rombante e innamorata dei paesaggi che si esaltano sia quando sono attraversati in velocità, sia quando lo spostamento avviene in splendida lentezza, privilegiando l’atmosfera. Ecco una piccola guida on the road a cura di Visit Brescia.

