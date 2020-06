Si viaggerà in Italia quest’estate. Questo è quanto emerge dalle risposte degli oltre 105 mila utenti della community Facebook più grande d’Italia per camper addicted, CAMPERISTI ITALIANI. L’89% sceglie di sostenere l’Italia per le prossime vacanze estive, viaggiando da Nord a Sud del Paese: Puglia e Sicilia tra le mete più ambite, seguite da Sardegna, Calabria, Toscana, Abruzzo, Marche e le Dolomiti. L’11% invece temporeggia ancora, nella speranza di poter partire oltre i confini italiani: la Francia, rimane “terra promessa” per la community, indecisa tra Bretagna, Normandia e Alsazia, mentre si affacciano come prossime destinazioni anche l’Austria, la Norvegia e Olanda. Dibattito acceso rimane invece quello tra sosta libera oppure area attrezzata e il camping: se per motivi di sicurezza, legati sia al virus sia all’incolumità del veicolo, la bilancia del Gruppo pende per il 54% dalla parte delle aree di sosta attrezzate e dei camping, il 46% degli utenti insiste nel ritenere la sosta libera come la scelta più indicata proprio per garantire il distanziamento sociale e l’isolamento da fonti di contagio.

