Milano, 02 Luglio 2020. Nell’insolita estate 2020, camper e van sono sempre più popolari. Si prenotano online a portata di click, scegliendo tra un’offerta variegata che risponde a diverse esigenze. Il fattore comune? Quella di essere veicoli facili da guidare e parcheggiare (basta una patente B, quella per una normale auto) e, soprattutto, una formula tutto in uno che fa da hotel, ristorante e mezzo di trasporto. Una combinazione vincente che si adatta a tutti i tipi di vacanza e che sta suscitando l’interesse di un pubblico diversificato sia in termini di età che di interessi.

