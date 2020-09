Proseguono gli eventi estivi della Fondazione Archeologica Canosina Onlus e della Tango Renato-servizi per l’archeologia e il turismo. In programma a Canosa di Puglia (BT) alle ore 10.30 di sabato 13 settembre: Canosa e la via traiana. Il Tour è dedicato alle testimonianze architettoniche di epoca romana e paleocristiana edificate lungo il tratto cittadino della Via Traiana, l’antica arteria stradale che collegava Benevento a Brindisi, passando per Canosa. I visitatori saranno accompagnati dalle guide turistiche all’osservazione delle antiche vestigia, interessate lungo l’itinerario storico a tema. La prima tappa sarà il Parco Archeologico di San Giovanni, all’interno del quale emerge ciò che resta del sontuoso battistero paleocristiano (VI sec.), opera dell’ambiziosa committenza del Vescovo Sabino (461-566), patrono di Canosa. In seguito, il gruppo si sposterà presso l’Arco di Traiano (II sec. d.C.), l’antica porta d’ingresso settentrionale alla Città (il monumento insiste all’interno di un’area vivaistica; in caso di chiusura di tale area, esso è comunque visibile dall’esterno). Continuando l’itinerario, i partecipanti potranno osservare i ruderi del non lontano Mausoleo Bagnoli, edificio sepolcrale del II sec. d.C., che un tempo componeva – insieme ad altre sepolture – la necropoli imperiale lungo la stessa strada. Il percorso giungerà poi a conclusione al Ponte romano sul fiume Ofanto (I-II sec. d.C.), imponente struttura caratterizzata dalla tipica mole “a schiena d’asino”.

Gli spostamenti da un monumento all’altro saranno effettuati tramite utilizzo di mezzo proprio, a causa della distanza ragguardevole dei siti interessati in tale occasione.A fine percorso sarà possibile degustare le tipicità eno-gastronomiche canosine presso i ristoranti aderenti all’iniziativa.

