Per il Weekend di Carnevale il Park Hotel Imperial propone un’offerta unica per concedersi un momento di relax in una struttura elegante e di charme, affacciata sul Lago di Garda



Per il fine settimana dal 21 al 23 Febbraio sarà infatti possibile usufruire di un Pacchetto Esclusivo di 2 notti, che prevede un soggiorno in mezza pensione, cesto di frutta in camera, ingresso giornaliero alla esclusiva SPA (Soft Sauna, Steam Bath, Finnish Sauna, Vertical Kneipp, Ice Fall), 1 Massaggio Imperial da 50′ per persona e utilizzo dell’Infinity Pool (da 31° a 35° C) all’aperto.

Verrà organizzata, inoltre, una visita alla Limonaia “del Castel”, uno degli angoli più belli di questo piccolo borgo e alla Ciclopedonale a sbalzo sul lago, lunga quasi 3 km, inaugurata lo scorso anno e che ha visto oltre 500.000 accessi da parte di visitatori, provenienti da tutto il mondo



Il Massaggio Imperial

Adatto a chi desidera un massaggio attivo, stimolante e funzionale, che coinvolga i cinque sensi. Questo meraviglioso viaggio ha inizio con un trattamento specifico alla testa; un piacere unico grazie alle manualità avvolgenti che alleggeriscono la mente, lasciando una sensazione di benessere psico-fisico. Dalla testa si percorre poi via via tutto il corpo. Un sentiero tracciato per eliminare la tensione e attivare un risveglio cellulare degno di un imperatore.



Limone sul Garda

Si tratta di un piccolo borgo sulla sponda occidentale del lago, un gioiello da scoprire in tutte le stagioni. Incastonato tra le montagne, a ridosso delle acque del Lago di Garda, Limone è un luogo davvero molto suggestivo. Grazie al clima mite, è possibile godere dell’aria salubre del lago.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram