Nel terzo weekend di febbraio, dal 14 al 16, Venezia sarà protagonista di due eventi che più la caratterizzano al mondo: San Valentino e Carnevale. Quest’anno, infatti, capitano entrambi nello stesso fine settimana e sarà un’occasione perfetta per visitare la città immersa nell’atmosfera carnevalesca, assieme alla persona del cuore. Si sa che nel periodo di Carnevale i prezzi a Venezia schizzano alle stelle, e aumenta anche la difficoltà di trovare una sistemazione, soprattutto per chi si muove all’ultimo. Grazie, però, alla comoda posizione, i tanti servizi e gli ottimi prezzi, i due ostelli della catena aohostels.com saranno un’ottima scelta per chi volesse prenotare il proprio weekend a Venezia.

Sistemazione comoda e conveniente

Gli ostelli AO Venezia Mestre e AO Venezia Mestre 2 si trovano, appunto, a Mestre proprio di fronte la stazione ferroviaria dalla quale, in 15 minuti di treno, si arriva alla stazione di Venezia Santa Lucia. Questa posizione permette ai visitatori di alloggiare in una zona più tranquilla ma, allo stesso tempo, ben fornita con ristoranti, bar, supermercati, e di raggiungere in pochissimi minuti il centro di

Venezia, con un notevole risparmio sul costo della camera rispetto agli alberghi del cuore della città. Nel periodo dal 14 al 16 febbraio, il costo della camera doppia negli ostelli aohostels.com si aggira attorno ai 26€ a persona a notte. Si tratta, inoltre, di ostelli molto moderni e con tantissimi servizi adatti a ogni tipo di viaggiatore. Le stanze vanno dalle classiche camerate, anche per solo donne, alle stanze con bagno privato, fino alle family room che possono accogliere anche 6 persone. I due ostelli AO Venezia Mestre offrono anche la possibilità di prenotare la colazione, molto completa e a buffet, e in reception è possibile ottenere gratuitamente la piantina di Venezia e tanti suggerimenti sulle cose da fare e vedere in città e nei dintorni.

Proposta per il weekend

Venerdì (San Valentino) – passeggiata per le calli di Venezia con “pausa tramonto” in Piazza San Marco, aperitivo in un bàcaro (tipica osteria veneziana che vende vino in calice e stuzzichini) con un bicchiere di vino e qualche cicheto (piccole quantità di cibo per accompagnare il vino), e cena romantica in una trattoria tipica. Sabato – Su e giù per i ponti di Venezia, giro romantico in gondola, visita a qualche museo o alle isole vicine di Murano e Burano. Rientrando a Mestre il divertimento continua con il Carnival Street Show, che riempie la piazza centrale con artisti e performance. Domenica (Carnevale) – Raggiungere il prima possibile Piazza San Marco per assicurarsi i posti migliori per lo spettacolo del volo dell’angelo, preceduto dal suggestivo corteo del Doge.

