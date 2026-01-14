Nel 2026, il viaggio slow sarà una tendenza ancora più forte: complici anche i diversi ponti che permetteranno di godersi qualche piccola fuga con 1 solo giorno di ferie, sempre più viaggiatori sceglieranno destinazioni meno affollate, dove il tempo sembra scorrere più lentamente e si può vivere un’esperienza autentica. Ecco cinque città europee ideali per chi cerca un turismo lento e fuori dai soliti itinerari.
- Lucca, Italia
Nascosta tra le colline della Toscana, Lucca è una perla poco battuta dal turismo di massa. Protetta dalle sue antiche mura rinascimentali, invita a passeggiate rilassanti tra vicoli medievali, piccole botteghe e antiche piazze.
Attività imperdibili:
Percorrere le mura rinascimentali di Lucca a piedi o in bicicletta, immersi nel verde, osservando la città “dall’alto”.
Perdersi tra le botteghe artigiane e i mercati locali nelle piazze del centro storico, assaggiando prodotti tipici come la torta d’erbi, una torta salata fatta con erbe spontanee e verdure di stagione finemente tritate, condite con olio extravergine di oliva, sale e formaggio parmigiano o pecorino.
- Ghent, Belgio
Meno nota rispetto alla vicina Bruges, Ghent offre un perfetto mix tra storia, arte e una vivace atmosfera universitaria. Qui si può navigare lentamente sui canali, esplorare mercati locali e scoprire la cucina fiamminga in piccoli ristoranti a gestione familiare. Da non perdere il centro storico, da vivere rigorosamente a piedi o in bicicletta.
Attività imperdibili:
Fare una rilassante crociera in barca sui canali, ammirando le case medievali e ascoltando storie sulla città.
Visitare il mercato del venerdì (Vrijdagmarkt), acquistando prodotti locali e degustando piatti tipici fiamminghi nei piccoli bistrot.
- Coimbra, Portogallo
Antica città universitaria, Coimbra è un gioiello sulle rive del Mondego dove la vita scorre tranquilla tra monasteri, giardini botanici, librerie storiche e fado portoghese. Ideale per chi vuole immergersi nella cultura locale senza l’assalto di grandi folle, magari concedendosi una sosta in una delle tante pasticcerie tradizionali.
Attività imperdibili:
Passeggiare nei giardini botanici dell’Università di Coimbra, respirando un’atmosfera serena e contemplativa. Creato nel 1772, su iniziativa del Marchese di Pombal, il Giardino si estende per 13 ettari su un terreno in gran parte donato dai frati benedettini. Dal 2013 è Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Distribuito su più livelli, scalinate e viali, è uno dei giardini botanici più apprezzati al mondo.
Ascoltare un’esibizione di fado di Coimbra in una delle taverne storiche, immergendosi nella tradizione musicale della città.
- Graz, Austria
Patrimonio UNESCO, Graz sorprende con il suo centro storico ben conservato e una scena culturale vivace ma non caotica. La città si visita con calma tra musei, mercatini e locali tipici dove assaggiare le specialità della Stiria. Da provare anche gli itinerari ciclabili lungo il fiume Mur.
Attività imperdibili:
Esplorare il mercato di Kaiser-Josef-Platz, chiacchierando con i produttori locali: mercato contadino aperto tutti i giorni, eccetto la domenica, vi si può trovare tutto ciò che la regione ha da offrire: dai girasoli, ai semi di zucca, ma anche pane fresco e croccante, appetitoso prosciutto e formaggio, mele succose e pomodori di un rosso acceso.
Salire sullo Schlossberg per una vista panoramica sulla città, magari fermandosi in uno dei caffè per una pausa rilassante.
- Timișoara, Romania
Spesso soprannominata la “Piccola Vienna” per la sua architettura elegante, Timișoara è una destinazione emergente per chi cerca autenticità e tranquillità. Famosa per i suoi spazi verdi, le piazze colorate e la vivace scena culturale, la città invita a passeggiare tra caffè storici, parchi e quartieri multiculturali, lontano dai grandi flussi turistici.
Attività imperdibili:
Passeggiare tra le piazze storiche come Piața Unirii e Piața Victoriei, sorseggiando un caffè nei locali storici e osservando la vita locale.
Esplorare il Parco Rozelor (Parco delle Rose), un’oasi verde ideale per leggere, meditare o semplicemente godersi la tranquillità.
Nel 2026, viaggiare slow e fuori dagli schemi permette di scoprire l’anima più autentica dell’Europa, lontano dalle rotte affollate. Queste cinque città rappresentano non solo destinazioni alternative, ma vere e proprie esperienze di viaggio da vivere con tutti i sensi, al ritmo lento che solo il turismo consapevole può offrire.