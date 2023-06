Le fredde giornate invernali hanno ormai lasciato il posto al sole e le vacanze estive sono dietro l’angolo. Durante la bella stagione sono le località di mare ad essere prese d’assalto dai turisti, nell’immaginario comune si pensa che per godere di un mare da sogno e di spiagge paradisiache bisogna necessariamente fare ore e ore di aereo per raggiungere destinazioni esotiche. In realtà anche l’Italia ospita angoli caraibici, il nostro Bel Paese, infatti, pullula di luoghi incantevoli dove trascorrere le tanto attese ferie in compagnia di famiglia e amici. La Maremma Toscana è uno di quei territori da favola dove le spiagge e il mare vivono armoniosamente grazie ad un progetto di turismo sostenibile. Ad avvalorare la bellezza di questo territorio ci ha pensato la “Guida Blu” di Legambiente e Touring Club Italiano che, da oltre vent’anni assegnano le ambite “vele” ai comuni più meritevoli attraverso i dati raccolti da Legambiente. Questo prestigioso riconoscimento non valuta solo la purezza delle acque, ma anche la qualità ambientale e dei servizi offerti. La guida passa in rassegna oltre 400 comuni costieri italiani e premia con il massimo riconoscimento le “Cinque Vele”, chi tra questi ha saputo curare con iniziative sostenibili i territori e i luoghi d’eccellenza.

La Maremma Toscana anche quest’anno resta nell’olimpo de “il mare più bello”, tanto che l’Arpat, l’agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, secondo il sistema di controllo ufficiale della regione, ha giudicato la qualità di queste acque “eccellenti”. Grazie a queste peculiarità, al patrimonio naturalistico, alla bellezza incontaminata, la zona costiera della Maremma ha conquistato il podio del “mare più bello d’Italia” facendo sventolare ben 4 vele sui comuni dell’Isola di Capraia, sul territorio di Castiglione della Pescaia, Capalbio e dell’Isola del Giglio. Castiglione della Pescaia con le sue incantevoli spiagge ampie e sabbiose, si conferma ancora una volta regina dell’estate: la baia principale è la Spiaggia di Ponente, attrezzata di stabilimenti balneari, bar e ristoranti è il luogo perfetto dove trascorrere una giornata di mare in compagnia di tutta la famiglia. Qui la sabbia è finissima e dorata, il fondale è basso e limpido, una vera e propria oasi del relax e della bellezza. Proseguendo sul tratto di costa verso nord si potranno ammirare una serie infinita di calette e piccole baie nascoste, lontane dal turismo di massa, che si gettano dolcemente nell’acqua cristallina. Da questo promontorio si può ammirare il calare del sole che regala tramonti infuocati e suggestivi ma anche, per gli appassionati, fare emozionanti immersioni tra i fondali rocciosi.

Dopo Punta Ala, appare come d’incanto una delle calette più belle del posto, ossia la Spiaggia delle Rocchette fatta di sabbia tanto fina da sembrare borotalco, di un fondale roccioso e di un acqua talmente limpida da far correre la mente ai Caraibi, il tutto incorniciato dal tipico verde della macchia mediterranea. Sempre in provincia di Grosseto brilla come un diamante la cittadina costiera Follonica posizionata esattamente al centro del Golfo da cui prende il nome: questa perla vanta spiagge ampie e di sabbia fine e un mare limpido e cristallino come per esempio la spiaggia di Carbonifera, fatta di sabbia chiara e fine alle spalle della quale si trovano le dune costiere dove si possono trascorrere ore di relax all’ombra dei pini. Questa spiaggia prende il nome dalla torre ottocentesca che ancora oggi domina tutta la baia. Anche quella di Torre Mozza è una spiaggia da sogno, la più bella della città: l’ambiente è selvaggio e incontaminato e anch’essa ospita un’antica torre del 1500 che si immerge nel mare e che ha ancora oggi ha un fascino incredibile.

Torre Mozza è completamente immersa nella natura, la sabbia è bianchissima e finissima e il mare turchese degrada dolcemente. E’ il luogo ideale per famiglie con bambini ma anche per gruppi di amici che vogliono dilettarsi con gli sport acquatici.