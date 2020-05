DI COSA SI TRATTA

Di una guida di viaggio completamente gratuita, intitolata “La MICI non mi ferma”, per affetti da M.I.C.I. (Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali), patologie catalogate tra le cosiddette “invalidità invisibili”. Non si vedono, ma ci sono. Si tratta di Colite Ulcerosa e Malattia di Crohn.

