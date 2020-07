Comprare attrezzature e mobili usati per il comparto ricettivo è diventato più semplice con Usatohotel.it il nuovo progetto di Fas Italia, rivolto alle strutture ricettiva che hanno la necessità di reperire prodotti professionali a un prezzo conveniente.

Grazie a un know how consolidato nel corso del tempo nel ramo delle forniture alberghiere e per la ristorazione, Fas Italia ha deciso di lanciare questo nuovo sito, che va ad arricchire il network di portali dell’azienda.

L’elemento di novità è riscontrabile nella tematica del sito, dato che è un portale dedicato esclusivamente alla compravendita di attrezzature e arredamenti professionali di seconda mano.

Il nuovo portale vuole essere di supporto a tutte quelle strutture ricettive che desiderano rilanciarsi e non rinunciare agli investimenti e a migliorare la propria ospitalità, ma allo stesso tempo possono attingere da fondi limitati.

Non dobbiamo dimenticare, che l’epidemia di Covid-19, con la conseguente chiusura forzata e la limitazione degli spostamenti ha gravato in maniera incisiva sul settore alberghiero e della ristorazione, con danni sui fatturati di notevole entità. Da qui l’incapacità di piccole e medie strutture di far fronte ad alcune necessità di rinnovamento delle attrezzature, degli arredi e degli accessori.

Molto probabilmente, la ripresa graduale sposterà gli investimenti su quelli che saranno i prodotti di igienizzazione, di segnaletica e sui prodotti necessari per il rispetto delle normative di distanziamento sociale, che saranno in vigore per lungo tempo, dopo il calo dei contagi, per prevenire ulteriori picchi e nascite di focolai.

Tuttavia, se ci sono attrezzature e arredi che vanno sostituiti, una buona idea potrebbe essere quella di scegliere un prodotto professionale di seconda mano, che sarà caratterizzato da costi più abbordabili e convenienti.

Allo stesso tempo, molto spesso l’area magazzino o di deposito di un albergo e ristorante è occupata da attrezzature, mobili e accessori non sempre utilizzati o impiegati poco, che tuttavia tolgono spazio e incidono sui tempi di manutenzione dell’area. Se tra questi, c’è qualcosa che si può eliminare, perché non venderla e ricavare liquidità per i prossimi investimenti?

Questo è stato il processo che ha guidato Fas Italia nella creazione di un portale di annunci dove poter vendere e comprare attrezzature e arredi per il settore ricettivo in un ambiente virtuale in cui sono trattati solo prodotti adatti all’uso professionale.

Il portale presenta un’interfaccia di facile utilizzo. Si richiede esclusivamente, a chi vuole pubblicare un annuncio di vendita e a chi desidera comprare di effettuare la registrazione. L’iscrizione a Usatohotel.it è totalmente gratuita, così come il servizio di pubblicazione degli annunci. Non sono applicati costi di commissioni, così da offrire un vantaggio reale sia a chi compra, che non dovrà sobbarcarsi di costi del servizio, e per chi vende, che potrà commercializzare i propri prodotti in maniera effettivamente conveniente.

Inoltre, il riuso è un’operazione raccomandabile anche in ottica di sostenibilità e limitazione dei rifiuti e dell’inquinamento. Se le risorse offerte sono in perfetto stato funzionale ed estetico, perché andare a ingrossare il contenuto delle discariche e accollarsi costi di smaltimento, quando possono rappresentare una fonte di guadagno?

