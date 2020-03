Un noto proverbio recita “Se la montagna non va da Maometto, Maometto va alla montagna”. Di questi tempi, chiusi tra le mura domestiche, andrebbe mo- dificato il detto a favore della variante che vede le frasi invertite. Oggi è, infatti, l’Alto Adige, metaforicamente la “montagna” ad arrivare nelle case dei curiosi e degli appassionati per far scoprire virtualmente nuovi posti, o rivisitare i posti del cuore.

Con tour virtuali nei musei tra storia, arte ed archeologia, laboratori creativi e un viaggio nella profondità del canyon, la gola del Bletterbach: il territorio altoatesino ha molto da offrire a grandi e bambini, il tutto comodamente a portata di click!

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram